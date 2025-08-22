Rahul Dravid told the specialty of Rohit Sharma captaincy said from the first day itself राहुल द्रविड़ ने बताई रोहित शर्मा की कप्तानी की खासियत, बोले- पहले दिन से ही…, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rahul Dravid told the specialty of Rohit Sharma captaincy said from the first day itself

राहुल द्रविड़ ने बताई रोहित शर्मा की कप्तानी की खासियत, बोले- पहले दिन से ही…

राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित के बारे में मुझे हमेशा यही लगता था कि उन्हें टीम की बहुत परवाह है और वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। पहले दिन से ही, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम को कैसे चलाना चाहते हैं और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 08:42 AM
share Share
Follow Us on
राहुल द्रविड़ ने बताई रोहित शर्मा की कप्तानी की खासियत, बोले- पहले दिन से ही…

द वॉल के नाम से वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर राहुल द्रविड़ एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ कोच भी रहे। उनके कोचिंग कार्यकाल का अंत टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के साथ हुआ। 11 साल से पड़े आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में द्रविड़ को कप्तान रोहित शर्मा से भरपूर साथ मिला। द्रविड़ ने जब टीम की कमान संभाली थी तो भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मची हुई थी। कोहली कप्तानी छोड़ चुके थे और भारतीय टीम में कई बदलाव देखने को मिल रहे थे। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए रोहित-द्रविड़ की जोड़ी ने भारत को यह खिताब जीताया। राहुल द्रविड़ रोहित की कप्तानी के तो कायल थे ही, वहीं उन्होंने हिटमैन को एक अच्छा इंसान भी बताया जो उन्होंने उनके साथ काम करके जाना।

ये भी पढ़ें:टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बैटर, सचिन-पोंटिंग से ऊपर ये खिलाड़ी

द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह वाकई बहुत अच्छा था। सबसे पहले, रोहित के बारे में मुझे हमेशा यही लगता था कि उन्हें टीम की बहुत परवाह है और वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। पहले दिन से ही, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम को कैसे चलाना चाहते हैं और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और यह एक कप्तान और कोच के बीच के किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिस तरह से मैं कोचिंग करता हूं।"

द्रविड़ ने कहा कि वह हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रहे हैं कि कप्तान के तौर पर उनकी भूमिका रोहित का समर्थन करना है।

ये भी पढ़ें:रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 से पहले उड़ाया गर्दा, 225 की SR से ठोका तूफानी शतक

उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि यह कप्तान की टीम होनी चाहिए। मैं एक खिलाड़ी रहा हूं और कप्तान भी, लेकिन एक कप्तान को उस दिशा में नेतृत्व करना होता है जिस दिशा में वह जाना चाहता है, और आपको उसका समर्थन करना होगा और इसमें उसकी मदद करनी होगी।"

पूर्व कोच ने कहा, "बेशक, कभी-कभी आपको कप्तान को स्पष्टता लाने और जरूरी चीजों को समझने में मदद करने की जरूरत होती है। लेकिन रोहित के मामले में, मुझे लगा कि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम से क्या चाहते हैं, वह कैसा माहौल चाहते हैं और वह चीजों को कैसे चलाना चाहते हैं। उनके पास इतने सालों का बहुत अनुभव था, और इससे वाकई मदद मिली। वह इन बातों को लेकर बहुत स्पष्ट थे।"

रोहित शर्मा मैदान के बाहर एकदम खुशमिजाज इंसान है, फैंस से लेकर उनके साथी खिलाड़ियों को हिटमैन से इंटरेक्शन करना खूब पसंद आता है। द्रविड़ ने कहा कि किसी भी चीज से ज्यादा उन्हें रोहित को एक इंसान के तौर पर जानने में मजा आया।

उन्होंने कहा, "मुझे रोहित को एक इंसान के तौर पर जानने में बहुत मजा आया, उनसे सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं, बल्कि कई दूसरी चीजों पर बातचीत करके। यह कभी भी जबरदस्ती नहीं किया गया; यह हमेशा बहुत अच्छा रहा है।"

Rahul Dravid Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |