राहुल द्रविड़ ने बताई रोहित शर्मा की कप्तानी की खासियत, बोले- पहले दिन से ही…

द वॉल के नाम से वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर राहुल द्रविड़ एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ कोच भी रहे। उनके कोचिंग कार्यकाल का अंत टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के साथ हुआ। 11 साल से पड़े आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में द्रविड़ को कप्तान रोहित शर्मा से भरपूर साथ मिला। द्रविड़ ने जब टीम की कमान संभाली थी तो भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मची हुई थी। कोहली कप्तानी छोड़ चुके थे और भारतीय टीम में कई बदलाव देखने को मिल रहे थे। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए रोहित-द्रविड़ की जोड़ी ने भारत को यह खिताब जीताया। राहुल द्रविड़ रोहित की कप्तानी के तो कायल थे ही, वहीं उन्होंने हिटमैन को एक अच्छा इंसान भी बताया जो उन्होंने उनके साथ काम करके जाना।

द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह वाकई बहुत अच्छा था। सबसे पहले, रोहित के बारे में मुझे हमेशा यही लगता था कि उन्हें टीम की बहुत परवाह है और वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। पहले दिन से ही, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम को कैसे चलाना चाहते हैं और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और यह एक कप्तान और कोच के बीच के किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिस तरह से मैं कोचिंग करता हूं।"

द्रविड़ ने कहा कि वह हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रहे हैं कि कप्तान के तौर पर उनकी भूमिका रोहित का समर्थन करना है।

उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि यह कप्तान की टीम होनी चाहिए। मैं एक खिलाड़ी रहा हूं और कप्तान भी, लेकिन एक कप्तान को उस दिशा में नेतृत्व करना होता है जिस दिशा में वह जाना चाहता है, और आपको उसका समर्थन करना होगा और इसमें उसकी मदद करनी होगी।"

पूर्व कोच ने कहा, "बेशक, कभी-कभी आपको कप्तान को स्पष्टता लाने और जरूरी चीजों को समझने में मदद करने की जरूरत होती है। लेकिन रोहित के मामले में, मुझे लगा कि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम से क्या चाहते हैं, वह कैसा माहौल चाहते हैं और वह चीजों को कैसे चलाना चाहते हैं। उनके पास इतने सालों का बहुत अनुभव था, और इससे वाकई मदद मिली। वह इन बातों को लेकर बहुत स्पष्ट थे।"

रोहित शर्मा मैदान के बाहर एकदम खुशमिजाज इंसान है, फैंस से लेकर उनके साथी खिलाड़ियों को हिटमैन से इंटरेक्शन करना खूब पसंद आता है। द्रविड़ ने कहा कि किसी भी चीज से ज्यादा उन्हें रोहित को एक इंसान के तौर पर जानने में मजा आया।