शुभमन गिल को ‘क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ तो राहुल द्रविड़ को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित करेगा बीसीसीआई

Mar 12, 2026 11:19 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बीसीसीआई ने अपने सालाना नमन अवॉर्ड समारोह में पूर्व क्रिकेटर और कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित करेगा। राहुल द्रविड़ ने बतरौ क्रिकेटर और कोच लंबे समय तक टीम इंडिया को अपनी सेवाएं दी है।

शुभमन गिल को ‘क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ तो राहुल द्रविड़ को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित करेगा बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने सालाना नमन अवॉर्ड समारोह में पूर्व क्रिकेटर और कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित करेगा। राहुल द्रविड़ ने बतरौ क्रिकेटर और कोच लंबे समय तक टीम इंडिया को अपनी सेवाएं दी है। बतौर खिलाड़ी अपने करियर में द्रविड़ ने ‘द वॉल’ का नाम कमाया था, वहीं बतौर कोच उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टी20 वर्ल्ड क प 2024 का खिताब उठाया और टीम इंडिया के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत अगले दो आईसीसी इवेंट -चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप 2026- दोनों में विजयी रहा।

इंडियन एक्सप्रेस कि रिपोर्ट के अनुसार, राहुल द्रविड़ के अलावा शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिलेगा, जबकि मुंबई के आयुष म्हात्रे को उनके परफॉर्मेंस के लिए घरेलू लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। BCCI भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को लाइफटाइम अवॉर्ड देने पर भी विचार कर रहा है।

बीसीसीआई के इस सालाना अवॉर्ड प्रोगराम का आयोजन इस बार दिल्ली में 15 मार्च को होगा।

द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के साथ भारत की मशहूर ‘बिग फोर’ बैटिंग लाइन-अप का हिस्सा थे। उनके समय के लोगों और कमेंटेटरों ने अक्सर उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक और अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना है। 53 साल के द्रविड़ भारतीय बैटिंग लाइन-अप का एक अहम हिस्सा थे, जिसने घर से बाहर आसान विरोधी होने के टैग को हटाने में मदद की।

लंबे समय तक पारी को संभालने की उनकी काबिलियत ने उन्हें ‘द वॉल’ निकनेम दिया। हालांकि उन्होंने अपना करियर 10,000 से ज्यादा ODI रन के साथ खत्म किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ सबसे असरदार थे, उन्होंने घर और विदेश दोनों जगह खूब रन बनाए।

2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, द्रविड़ ने कोचिंग में जाने से पहले शुरू में कमेंट्री का काम किया। बाद में उन्होंने इंडिया अंडर-19 टीम की कमान संभाली, और गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों वाली टीम के साथ 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इस दौरान उन्होंने इंडिया ए टीम के साथ भी मिलकर काम किया।

2021 में वह टीम इंडिया के हेड कोच बने और 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ।

