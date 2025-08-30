Rahul Dravid steps down as head coach of Rajasthan Royals ahead of the ipl 2026 आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका, राहुल द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी से नाता तोड़ा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rahul Dravid steps down as head coach of Rajasthan Royals ahead of the ipl 2026

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका, राहुल द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी से नाता तोड़ा

राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को बताया कि राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी द्वारा मिले बड़े ऑफर को भी राहुल ने ठुकरा दिया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:32 PM
share Share
Follow Us on
आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका, राहुल द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी से नाता तोड़ा

राहुल द्रविड़ ने आईपीएल के आगामी सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स से नाता तोड़ लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। द्रविड़ को आईपीएल 2025 सीजन से पहले रॉयल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। फ्रेंचाइजी ने बताया कि द्रविड़ को राजस्थान में बड़े पद का ऑफर दिया गया था लेकिन दिग्गज क्रिकेटर ने इसे ठुकरा दिया। इसके साथ ही टीम के साथ उनका दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया।

फ्रेंचाइजी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 52 वर्षीय दिग्गज को 6 सितंबर, 2024 को बहु-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और हाल ही में उन्हें एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पद को अस्वीकार कर दिया। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ इससे पहले 2011 से 2015 के बीच खिलाड़ी और कोच के रूप में रॉयल्स के साथ थे। द्रविड़ पिछले साल भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद फ्रेंचाइजी में मुख्य कोच के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि उनकी वापसी शानदार नहीं रही। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

ये भी पढ़ें:बतौर कप्तान किसने सबसे ज्यादा टी20 मैच जीते? कोहली-गंभीर नहीं कर पाए ऐसा

राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर एक बयान में कहा, "राहुल कई वर्षों से रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम में मजबूत मूल्यों का संचार किया है और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।"

बयान में कहा गया, "फ्रेंचाइजी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को एक बड़े पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक, फ्रेंचाइजी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।"

राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले सीजन 14 मैच खेलते हुए सिर्फ चार जीत हासिल कर सकी। टीम पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही।

Rahul Dravid
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |