राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने खेली धमाकेदार पारी, वनडे मैच में दिखाई T20 वाली ताकत
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने धमाकेदार पारी इंडिया ए के लिए अनऑफिशियल वनडे मैच में खेली। 67 गेंदों में विकेटकीपर बल्लेबाज युवा द्रविड़ ने तूफानी 87 रन बना दिए और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ भी अब क्रिकेट की दुनिया में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय भले ही वह अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि वह कमाल के बल्लेबाज बनने की राह पर हैं। वनडे मैच में ऐसी बल्लेबाजी अन्वय द्रविड़ ने की, जिससे खुद राहुल द्रविड़ भी शर्मा जाएं, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने इंडिया अंडर 19 टीम के लिए 50-50 ओवर के मैच में की है, ऐसी बल्लेबाज कुछ बल्लेबाज तो टी20 मैच में करते हैं।
अन्वय द्रविड़ ने 67 गेंदों में 87 की शानदार पारी खेली, जिससे इंडिया अंडर-19 टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे युवा वनडे मैच में सभी विकेट खोकर 285 रन बनाए। अन्वय द्रविड़ की ही पारी थी, जिसकी बदौलत टीम 280 के पार पहुंच पाई। वे ऐसे समय पर बल्लेबाजी के लिए जब आए टीम मुश्किल में थी। 78 रन पर 3 विकेट इंडिया अंडर 19 टीम ने खो दिए थे। यहां तक चौथा विकेट भी जल्दी गिर गया था, लेकिन अन्वय द्रविड़ ने एक छोर संभाला और दूसरे छोर से उन्हें अर्जुन राजपूत का साथ मिला।
अन्वय द्रविड़ और अर्जुन ने मिलकर 140 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। इस दौरान अर्जुन 81 गेंदों में 76 रन बनाकर रन आउट हो गए। अन्वय ने आगे बल्लेबाजी जारी रखी और वे 67 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलने में सफल रहे। वे शतक से चूक गए, लेकिन टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 81 रन था।
अन्वय और अर्जुन ने संकट से उबारा
अन्वय (नौ चौके और एक छक्का) और अर्जुन राजपूत (76) ने टीम को संकट से उबारा। विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय और राजपूत ने पांचवें विकेट के लिए 145 रन जोड़कर भारत को 221 रन तक पहुंचाया। राजपूत के आउट होने से यह साझेदारी टूटी। अन्वय ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 47 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके पास शतक बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गिम्हान मेंडिस के हाथों आउट हो गए, जिन्होंने श्रीलंका के लिए 41 रन देकर पांच विकेट लिए। उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी ज्यादा देर तक नहीं चली। उसने अपने अंतिम तीन विकेट 22 रन के अंदर गंवा दिए। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को चार विकेट से हराया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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