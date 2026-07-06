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राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने खेली धमाकेदार पारी, वनडे मैच में दिखाई T20 वाली ताकत

Vikash Gaur Bhasha, हंबनटोटा
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राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने धमाकेदार पारी इंडिया ए के लिए अनऑफिशियल वनडे मैच में खेली। 67 गेंदों में विकेटकीपर बल्लेबाज युवा द्रविड़ ने तूफानी 87 रन बना दिए और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। 

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने खेली धमाकेदार पारी, वनडे मैच में दिखाई T20 वाली ताकत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ भी अब क्रिकेट की दुनिया में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय भले ही वह अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि वह कमाल के बल्लेबाज बनने की राह पर हैं। वनडे मैच में ऐसी बल्लेबाजी अन्वय द्रविड़ ने की, जिससे खुद राहुल द्रविड़ भी शर्मा जाएं, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने इंडिया अंडर 19 टीम के लिए 50-50 ओवर के मैच में की है, ऐसी बल्लेबाज कुछ बल्लेबाज तो टी20 मैच में करते हैं।

अन्वय द्रविड़ ने 67 गेंदों में 87 की शानदार पारी खेली, जिससे इंडिया अंडर-19 टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे युवा वनडे मैच में सभी विकेट खोकर 285 रन बनाए। अन्वय द्रविड़ की ही पारी थी, जिसकी बदौलत टीम 280 के पार पहुंच पाई। वे ऐसे समय पर बल्लेबाजी के लिए जब आए टीम मुश्किल में थी। 78 रन पर 3 विकेट इंडिया अंडर 19 टीम ने खो दिए थे। यहां तक चौथा विकेट भी जल्दी गिर गया था, लेकिन अन्वय द्रविड़ ने एक छोर संभाला और दूसरे छोर से उन्हें अर्जुन राजपूत का साथ मिला।

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अन्वय द्रविड़ और अर्जुन ने मिलकर 140 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। इस दौरान अर्जुन 81 गेंदों में 76 रन बनाकर रन आउट हो गए। अन्वय ने आगे बल्लेबाजी जारी रखी और वे 67 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलने में सफल रहे। वे शतक से चूक गए, लेकिन टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 81 रन था।

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अन्वय और अर्जुन ने संकट से उबारा

अन्वय (नौ चौके और एक छक्का) और अर्जुन राजपूत (76) ने टीम को संकट से उबारा। विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय और राजपूत ने पांचवें विकेट के लिए 145 रन जोड़कर भारत को 221 रन तक पहुंचाया। राजपूत के आउट होने से यह साझेदारी टूटी। अन्वय ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 47 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके पास शतक बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गिम्हान मेंडिस के हाथों आउट हो गए, जिन्होंने श्रीलंका के लिए 41 रन देकर पांच विकेट लिए। उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी ज्यादा देर तक नहीं चली। उसने अपने अंतिम तीन विकेट 22 रन के अंदर गंवा दिए। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को चार विकेट से हराया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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