राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को दिया टी20 में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का श्रेय

संक्षेप: महान बल्लेबाज और भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने टी20 में भारत की बल्लेबाजी में हुए क्रांतिकारी बदलाव का श्रेय रोहित शर्मा को दिया है। हिटमैन भारतीय बल्लेबाजी को अति आक्रामकता की तरफ ले गए और टीम को इसका फायदा भी मिला। उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता।

महान बल्लेबाज और भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने टी20 में भारत की बल्लेबाजी में हुए क्रांतिकारी बदलाव का श्रेय रोहित शर्मा को दिया है। हिटमैन भारतीय बल्लेबाजी को अति आक्रामकता की तरफ ले गए और टीम को इसका फायदा भी मिला। उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। उसके बाद रोहित शर्मा ने टी20 से संन्यास ले लिया था।

2024 के वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ थे और कप्तानी रोहित शर्मा के पास थी। द्रविड़ ने 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियन' पर कहा, 'मेरे से पहले क्या हुआ था, उस पर मैं नहीं बोल सकता और यह बात मेरे कहने के लिए नहीं है कि निश्चित तौर पर उस वक्त मेरे और रोहित शर्मा के बीच बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि हम और ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते थे।'

उन्होंने कहा, ‘हमने (रोहित और मैंने) शुरुआत से शुरुआत की क्योंकि हम देख सकते थे कि खेल कैसे बदल रहा है, अलग रूप ले रहा है। और रोहित को इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए, उन्होंने टीम को उस दिशा में आगे बढ़ाया। और ज्यादा आक्रामकता से खेलना और ज्यादा सकारात्मक तरीके से खेलना।’

राहुल द्रविड़ ने कहा कि उस दिशा में भारतीय टीम इस तरह आगे बढ़ी कि उन्हें लगता है कि भारत ने टी20 क्रिकेट को बदल दिया। अब बाकी देश भी वैसी ही कोशिश कर रहे हैं।