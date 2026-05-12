राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी डबलिन गार्डियंस को खरीदा, देखें सभी टीमों के मालिकों की लिस्ट
भारत के महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के लॉन्च से पहले सोमवार को 'डबलिन गार्डियन्स' टीम को खरीद लिया। ईटीपीएल ने डबलिन में एक खास कार्यक्रम में अपनी 6 टीम वाली फ्रेंचाइजी लाइन अप पूरा किया जिसमें फ्रेंचाइजी मालिकों ने शिरकत की।
भारत के महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के लॉन्च से पहले सोमवार को 'डबलिन गार्डियन्स' टीम को खरीद लिया। ईटीपीएल ने डबलिन में एक खास कार्यक्रम में अपनी 6 टीम वाली फ्रेंचाइजी लाइन अप पूरा किया जिसमें फ्रेंचाइजी मालिकों ने शिरकत की। पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन डबलिन गार्डियंस की कप्तानी करते दिख सकते हैं।
राहुल द्रविड़ ने एक बयान में कहा,'जिस बात ने मुझे ईटीपीएल की ओर आकर्षित किया वह इसके पीछे का बड़ा विजन था- जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करके और आयरलैंड के साथ-साथ पूरे यूरोप में उभरती प्रतिभाओं के लिए रास्ते बनाकर यूरोप में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद करने का अवसर।'
ईटीपीएल को बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन प्रमोट करने में लगे हैं। सोमवार को डबलिन में हुए कार्यक्रम में राहुल द्रविड़ के साथ-साथ बच्चन भी मौजूद थे।
ईटीपीएल को क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें डबलिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रोटरडम और एम्सटर्डम की फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। ईटीपीएल इस लिहाज से अनोखी लीग है कि इसमें अलग-अलग देशों की फ्रेंचाइजियां हिस्सा लेंगी।
ईटीपीएल में क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े और नामचीन सितारें देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इस लीग में मिचेल मार्श, टिम डेविड, मिचेल सैंटर, लियाम लिविंगस्टोन, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी और हेनरिक क्लासेन जैसे कई इंटरनेशनल स्टार दिखेंगे।
ईटीपीएल फ्रेंचाइजी को खरीदने वालों में राहुल द्रविड़ के अलावा क्रिस गेल, स्टीव वॉ, जोंटी रोड्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल हैं।
ETPL की फ्रेंचाइजी और उनके मालिक
डबलिन फ्रेंचाइजी- राहुल द्रविड़
बेलफास्ट- ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लुंड
एडिनबर्ग- काइल मिल्स, नाथन मैक्कलम और रचेल वाइजमैन
ग्लासगो- विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल
एम्सटर्डम- स्टीव वॉ, जैमी डेयर और टिम थॉमस
रोटरडम- जोंटी रोड्स, फाफ डु प्लेसिस, ग्लैशिन, समीर शाह और मधुकर श्री
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें