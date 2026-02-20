हो गया भारतीय क्रिकेटर राहुल चाहर का तलाक, दर्द और हौसला दोनों बयां कर रहा है उनका ये बयान
भारतीय क्रिकेटर राहुल चाहर का तलाक हो गया है। ईशानी जोहर के साथ उन्होंने 2022 में शादी की थी। अब उनका सोशल मीडिया पर जारी बयान दर्द और हौसला दोनों बयां कर रहा है।
भारतीय क्रिकेटर राहुल चाहर ने अपने तलाक की पुष्टि कर दी है। राहुल चाहर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका दर्द और हौसला दोनों साफ नजर आ रहा है। राहुल चाहर ने 9 मार्च 2022 को ईशानी जोहर के साथ शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि पिछले 15 महीने से तो वे कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। राहुल चाहर ने कहा है कि उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी। वे जब करीब साढ़े 22 साल के थे, तब उनकी शादी हुई थी।
राहुल चाहर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बयान जारी करते हुए लिखा, "मैंने कम उम्र में शादी कर ली थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को, या उस जिंदगी को पूरी तरह समझ पाता, जिसे मैं सच में बनाना चाहता था। इसके बाद सालों तक ऐसे सबक मिले, जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और पिछले पंद्रह महीने कोर्ट-कचहरी में बिताए, जिसमें मैंने सब्र, हिम्मत और वह ताकत सीखी जो कुछ लोगों को सच में चाहिए होती है।"
उन्होंने आगे कहा, “आज, मेरी जिंदगी का वह चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो रहा है। सही लीगल प्रोसेस के बाद, मेरे उस फैसले से मामला सुलझ गया है जिसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी, जिससे मेरी जिंदगी का यह फेज खत्म हो गया। मैं इस चैप्टर को गुस्से या पछतावे से नहीं, बल्कि साफ-साफ खत्म कर रहा हूं।”
वे आगे लिखते हैं, "कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते — वे हमें जगाने और बदलने के लिए होते हैं। मैं आगे ज्यादा समझदार, ज्यादा सेल्फ-अवेयर और उस जिंदगी के बारे में पक्का होकर आगे बढ़ रहा हूं, जिसे मैं बनाने की हकदार हूं। यह कोई एंडिंग नहीं है। यह एक रिलीज है। हमें सिखाता है, एक रीसेट। एक वादा कि यहां से मैं जो कुछ भी बनाऊंगा, वह आत्म सम्मान, शांति और बेहतर चॉइस पर टिका होगा। मैं आगे कोई कड़वाहट नहीं ले जा रहा हूं, सिर्फ सबक, सम्मान और फिर से शुरू करने की हिम्मत।"
