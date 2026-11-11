रहमत शाह ने ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचकर रचा इतिहास, शुभमन गिल भी छूटे पीछे

Rahmat Shah ICC Test Ranking: रहमत शाह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचकर इतिहास रच डाला है।अफगानिस्तान के कप्तान रहमत को ताजा रैंकिंग में छह स्थान का फायदा हुआ है।

अफगानिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान रहमत शाह आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में किसी भी कैटेगरी के टॉप 10 में जगह बनाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान की दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 173 रन बनाने के बाद रहमत टेस्ट बल्लेबाजों में छह पायदान की छलांग के साथ सातवें नंबर पर आ गए हैं। इस पारी ने उन्हें करियर की सबसे अच्छी रेटिंग (735) भी दिलाई। मैच ड्रॉ रहा। यह रहमत की पांचवां टेस्ट शतक था और इस साल उनका दूसरा शतक था। उन्होंने भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मारक्रम और श्रीलंका के बैट्समैन कामिंडू मेंडिस को पीछे छोड़कर पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई। गिल 709 अंकों के साथ दसवें पायदान पर हैं।

क्रेग एर्विन नौ स्थान ऊपर चढ़े जिम्बाब्वे के अनुभवी क्रेग एर्विन को शारजाह टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद लाभ मिला है। वह दूसरी पारी में नाबाद 206 रन बनाने के बाद टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर आ गए। बंगलादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी कई खिलाड़ियों को फायदा हुआ। वेस्टइंटीज के स्पिनर जोमेल वारिकन टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में 11 स्थान चढ़कर संयुक्त 19वें स्थान पर पहुंच गए और करियर की सबसे अच्छी रेटिंग (665) हासिल की। उन्होंने सीरीज में 16 विकेट शिकार किए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वेस्टंडीज ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा जमाया।

टॉप 100 से बाहर थे तौहीद वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर आ गए। उन्होंने 46 और 51 रन बनाने के अलावा एक विकेट लिया वेस्टइंडीज के कावेम हॉज 12 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गए जबकि बंगलादेश के तौहीद ह्रदय, जो पहले टॉप 100 से बाहर थे, बल्लेबाजी रैंकिंग में 60वें स्थान पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज आमिर जांगू 28 पायदान ऊपर चढ़कर 62वें स्थान पर पहुंच गए।