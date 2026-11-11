रहमत शाह ने ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचकर रचा इतिहास, शुभमन गिल भी छूटे पीछे
Rahmat Shah ICC Test Ranking: रहमत शाह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचकर इतिहास रच डाला है।अफगानिस्तान के कप्तान रहमत को ताजा रैंकिंग में छह स्थान का फायदा हुआ है।
अफगानिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान रहमत शाह आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में किसी भी कैटेगरी के टॉप 10 में जगह बनाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान की दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 173 रन बनाने के बाद रहमत टेस्ट बल्लेबाजों में छह पायदान की छलांग के साथ सातवें नंबर पर आ गए हैं। इस पारी ने उन्हें करियर की सबसे अच्छी रेटिंग (735) भी दिलाई। मैच ड्रॉ रहा। यह रहमत की पांचवां टेस्ट शतक था और इस साल उनका दूसरा शतक था। उन्होंने भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मारक्रम और श्रीलंका के बैट्समैन कामिंडू मेंडिस को पीछे छोड़कर पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई। गिल 709 अंकों के साथ दसवें पायदान पर हैं।
क्रेग एर्विन नौ स्थान ऊपर चढ़े
जिम्बाब्वे के अनुभवी क्रेग एर्विन को शारजाह टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद लाभ मिला है। वह दूसरी पारी में नाबाद 206 रन बनाने के बाद टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर आ गए। बंगलादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी कई खिलाड़ियों को फायदा हुआ। वेस्टइंटीज के स्पिनर जोमेल वारिकन टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में 11 स्थान चढ़कर संयुक्त 19वें स्थान पर पहुंच गए और करियर की सबसे अच्छी रेटिंग (665) हासिल की। उन्होंने सीरीज में 16 विकेट शिकार किए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वेस्टंडीज ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा जमाया।
टॉप 100 से बाहर थे तौहीद
वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर आ गए। उन्होंने 46 और 51 रन बनाने के अलावा एक विकेट लिया वेस्टइंडीज के कावेम हॉज 12 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गए जबकि बंगलादेश के तौहीद ह्रदय, जो पहले टॉप 100 से बाहर थे, बल्लेबाजी रैंकिंग में 60वें स्थान पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज आमिर जांगू 28 पायदान ऊपर चढ़कर 62वें स्थान पर पहुंच गए।
वनडे रैंकिंग में भी हुए बदलाव
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज के बीच 50 ओवर फॉ्र्मेट रैंकिंग में भी बदलाव हुए, जिसमें दोनों टीमों के गेंदबाजों को फायदा हुआ। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच बारिश में धुल गया। भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल वेलिंग्टन में दूसरे मैच में 28 रन देकर 2 विकेट लेने के बाद वनडे गेंदबाजों की सूची में 23 पायदान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर चले गए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ऑकलैंड में सीरीज के पहले मैच में चार विकेट लेने के बाद 11 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर पहुंच गए। अब तक सीरीज में सबसे अधिक सात विकेट लेने वाले गुरनूर बराड़ ने भारतीय गेंदबाजों में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। वह टॉप 100 से बाहर थे और अब 48वें नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज़ जैकब डफ़ी और काइल जैमीसन भी आगे बढ़े हैं। डफी आठ पायदान चढ़कर संयुक्त 43वें नंबर पर आ गए जबकि जैमीसन 24 पायदान चढ़कर 60वें नंबर पर पहुंचे।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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