रहमत शाह ने ODI में रचा कीर्तिमान, 'जीत का पंजा' लगाने वाले बने पहले अफगानी कप्तान
Afghanistan vs Zimbabwe: रहमत शाह ने अफगानिस्तान वनडे टीम की कप्तानी संभालने के बाद से अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। उन्होंने लगातार पांच मैचों में जीत दर्ज की है।
रहमत शाह की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम इन दिनों यूएई में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ वनडे ट्राई सीरीज खेल रही है। अफगानिस्तान ने सोमवार को अबू धाबी में जिम्बाब्वे को 158 रनों से रौंदा। सेदिकुल्लाह अटल (110) के शतक और इब्राहिम जादरान (90) की शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 294 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में जिम्बाब्वे की पारी 38.4 ओवर में 136 रनों पर ढेर हो गई। रहमत को जुलाई 2026 में अफगानिस्तान का टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने अब तक पांच वनडे मैचों में कप्तानी की है और एक बार भी हार का सामना नहीं किया। 33 वर्षीय रहमत ने 'जीत का पंजा' ल लगाकर कीर्तिमान रच डाला है।
ऐसा करने वाले पहले अफगानी कप्तान
रहमत शाह वनडे क्रिकेट में लगातार पांच मैच जीतने वाले अफगानिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं। रहमत के नेतृत्व में अफगानिस्तान ने पहली वनडे सीरीज अगस्त में आयरलैंड दौरे पर खेली। पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था। इसके बाद, रहमत ब्रिगेड ने दूसरे वनडे में 299/8 का स्कोर खड़ा करने के बाद आयरलैंड को 92 रनों से शिगस्त दी। अफगानिस्तान ने तीसरे मुकाबले में 207 रन का टारगेट चेज करते हुए तीन विकेट से जीत दर्ज की। तीसरा मैच हाई स्कोरिंग रहा, जिसमें अफगानिस्तान को 42 रनों से जीत मिली। मेहमान टीम ने 343/9 का स्कोर बनाया और आयरलैंड ने 301 रन जुटाए। आयरलैंड को पांचवें वनडे में 298/7 जुटाने के बाद छह विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। इस मैच में रहमत ने 133 गेंदों में नाबाद 143 रनों की पारी खेली थी।
लगातार 5वीं जीत के बाद क्या बोले रहमत शाह?
रहमत ने जिम्बाब्वे मैच के बाद लगातार पांच वनडे जीतने वाला पहले अफगानी कप्तान बनने पर कहा, ''मैं भी बहुत-बहुत खुश हूं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के लिए बधाई, हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे।'' उन्होंने पारी के आखिर में 30-40 रन कम बनने और अच्छी तरफ फिनिश करने की जरूरत पर कहा, ''हमने अच्छी शुरुआत की थी और 300 या उससे ज्यादा, यहां तक कि 320 रन बनाने की सोच रहे थे। लेकिन हमने बीच में लगातार विकेट गंवा दिए और उन गलतियों की वजह से हमारा टारगेट 300 के आसपास रह गया। अगर हमारे सामने किसी और मैच में इसी तरह की सिचुएशन आती है तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे।''
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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