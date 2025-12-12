अफगानिस्तानी बल्लेबाज ने कहा- विराट कोहली ने मुझे कुछ इनपुट दिए और अगले ही मैच में मैंने…
रहमनुल्लाह गुरबाज ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफ की। रहमनुल्लाह गुरबाज ने कहा है कि मुश्किल समय में विराट कोहली ने उनका साथ दिया। गुरबाज ने बताया कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी तो विराट ने उनकी मदद की थी।
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर रहमनुल्लाह गुरबाज ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफ की। रहमनुल्लाह गुरबाज ने कहा है कि मुश्किल समय में विराट कोहली ने उनका साथ दिया। गुरबाज ने बताया कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी और विराट ने उन्हें कुछ इनपुट दिए थे। इसके बाद उन्होंने अगले ही मैच में 90 से ज्यादा रन बनाए। आईपीएल के दौरान अक्सर गुरबाज भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली से मिलते रहते हैं।
दाएं हाथ के बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज ने स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए कहा, “विराट कोहली ने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मेरी मदद की। जब हाल ही में मेरा परफॉर्मेंस खराब था, तो मैंने विराट भाई से बात की और उन्होंने मुझे कुछ इनपुट दिए, अगले मैच में इससे मुझे 90+ स्कोर करने में मदद मिली।”
रहमनुल्लाह गुरबाज कभी भी विराट कोहली के साथ नहीं खेले हैं। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में वे एकदूसरे के खिलाफ जरूर खेले हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों के बाद कई बार विराट से गुरबाज ने मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। फिर भी विराट कोहली अफगानिस्तान के इस बल्लेबाज की मदद करते हैं।
टॉप ऑर्डर का ये बल्लेबाज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स के लिए खेला है, लेकिन ज्यादा मौके अभी तक इस प्लेयर को नहीं मिले हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वे अपने मौकों को भुना नहीं पाए हैं। कुछ मौकों पर छाप जरूर छोड़ी है, लेकिन आईपीएल में अगर आप कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते हैं तो आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ हुआ है।
ऑक्शन में दिखेंगे गुरबाज
गुरबाज को आईपीएल 2026 के लिए रिटेन नहीं किया गया था। ऐसे में वे ऑक्शन में नजर आएंगे। वे विकेटकीपर बल्लेबाजों के सेट में हैं। 7 विकेटकीपर बल्लेबाज उस सेट का हिस्सा हैं। 19 आईपीएल मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी ने डेढ़ करोड़ रुपये अपनी बेस प्राइस सेट की है। बेस प्राइस के करीब ही उनको कोई खरीदार मिल सकता है। इससे ज्यादा की रकम कोई भी इस खिलाड़ी पर खर्च नहीं करना चाहेगा।