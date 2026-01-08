Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rahmanullah Gurbaz says I wont change my game I play to entertain fans
अफगानिस्तान का ओपनर बोला- मैं अपना गेम नहीं बदलूंगा, मैं फैंस का मनोरंजन करने के लिए खेलता हूं

संक्षेप:

रहमनुल्लाह गुरबाज तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वह अपने इस स्टाइल को बदलना नहीं चाहते। गुरबाज ने ये भी दावा किया है कि अफगानिस्तान की टीम विश्व कप भी जीत सकती है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं है।

Jan 08, 2026 05:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अफगानिस्तान के ओपनर रहमनुल्लाह गुरबाज तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वह अपने इस स्टाइल को बदलना नहीं चाहते। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह अपने गेम को बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह फैंस का मनोरंजन करने के लिए खेलते हैं। गुरबाज भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वे अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग का एक अहम हिस्सा हैं। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके रहें, क्योंकि उनमें रन बनाने और तेज खेलने का जबरदस्त टैलेंट है। हालांकि, अग्रेसिव स्टाइल की क्रिकेट खेलने की वजह से वे कई बार आउट हो जाते हैं।

रहमनुल्लाह गुरबाज ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मैं अपने क्रिकेट गेम में कुछ भी बदलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग गुरबाज को जानते हैं, गुरबाज का स्टाइल क्या है और मैं वही गुरबाज बने रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूं और मैं मैदान पर आने वाले फैंस को मजा देना चाहता हूं। मैं बस अपना नैचुरल गेम खेलने की कोशिश करता हूं। अगर सिचुएशन मुश्किल होती है तो मैं खुद को थोड़ा टाइम देने की कोशिश करता हूं, लेकिन हां, साफ है कि सबको पता है कि मैं अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "ज्यादातर बॉलर जानते हैं कि मैं उन पर अटैक कर रहा हूं, लेकिन बॉलर भी मेरे लिए प्लान बनाते हैं और कभी-कभी मैं सफल होता हूं, कभी-कभी मैं फेल भी हो जाता हूं, लेकिन यही जिंदगी है। मैं जिस तरह से खेल रहा हूं उससे खुश हूं और जो भी कर रहा हूं, उससे खुश हूं। उम्मीद है कि मैं बस यही करता रहूंगा।" गुरबाज ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, उससे वह खुश हैं।

इस दमदार ओपनर ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में और क्रिकेट के सफर में जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि यह बस, अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना मेरा सपना था और फिर मैंने वह हासिल कर लिया। मुझे पता है कि मेरे लिए अपना नेशनल टारगेट और फिर इंटरनेशनल और प्लस लीग हासिल करना कितना मुश्किल था, लेकिन हां, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।"

गुरबाज ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भी बात की और कहा कि अफगानिस्तान टूर्नामेंट के लिए काफी कॉन्फिडेंट है और वे आगे तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद को बड़े स्टेज के लिए तैयार करना और बस मेंटली तैयार रहना और एक सफल साल बिताना है। हमने पहले ही बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि हम फिर से सेमी-फाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और कप जीतेंगे। हमें बस अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हम पर कोई प्रेशर नहीं है और मुझे लगता है कि हमें बस वर्ल्ड कप में जाकर जितना हो सके उतना अच्छा क्रिकेट खेलना है और रिजल्ट जरूर आएंगे।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
