उनकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हैं, युवराज सिंह ने अफगानी बल्लेबाज का बढ़ाया हौसला
इस हार के बाद अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज काफी भावुक नजर आए। उनकी इस हताशा को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने उनका हौसला बढ़ाया है। युवराज ने गुरबाज की बहादुरी और उनके खेल के जुनून की जमकर सराहना की है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली रोमांचक हार के बाद अफगानिस्तान के खेमे में मायूसी का माहौल है। यह मैच बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा और इसका फैसला अंततः 'डबल सुपर ओवर' के जरिए हुआ। इस हार के बाद अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज काफी भावुक नजर आए। उनकी इस हताशा को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने उनका हौसला बढ़ाया है। युवराज ने गुरबाज की बहादुरी और उनके खेल के जुनून की जमकर सराहना की है।
मैच की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने मैदान पर रनों का तूफान ला दिया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ केवल 42 गेंदों में 84 रनों की आक्रामक पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज ने अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। हालांकि, पूरी टीम 19.4 ओवर में 187 रनों पर सिमट गई और मुकाबला टाई हो गया।
गुरबाज की इस शानदार मेहनत के बेकार जाने पर युवराज सिंह ने उन्हें 'जादूगर' करार दिया है। युवराज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश देते हुए कहा, "रहमानुल्लाह गुरबाज, हताश मत होना। आपने आखिरी गेंद तक अपनी टीम और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी।" युवराज ने आगे कहा कि केवल वही लोग 'जादूगर' कहलाते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी के अनुसार, आज दक्षिण अफ्रीका की जीत से कहीं ज्यादा अफगानिस्तान की इस हार की चर्चा होगी।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान ने भी डटकर मुकाबला किया और स्कोर बराबर कर दिया। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा, जिसके बाद दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की। युवराज सिंह ने अंत में गुरबाज के जुनून को सलाम करते हुए कहा कि उनका यह प्रदर्शन क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। युवराज सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी से मिली इस तारीफ ने निश्चित रूप से गुरबाज और पूरी अफगान टीम का मनोबल बढ़ाया होगा।
बता दें कि गुरबाज ने ना सिर्फ पारी के दौरान ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर बराबर कराया बल्कि सुपर ओवर में भी उनकी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन बनाए थे और अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। गेंद केशव महाराज के हाथ में थी। महाराज ने ओवर की शुरुआती दो गेंदें सही लाइन लेंथ पर डालीं। पहली गेंद डॉट गई और दूसरी पर मोहम्मद नबी आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए गुरबाज आए जिन्होंने महाराज की तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि, गुरबाज आखिरी गेंद पर छक्का या चौका नहीं लगा पाए और आउट हो गए, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई और वे काफी निराश रहे। इसी निराशा को दूर करते हुए युवराज सिंह ने सराहना की और बड़ा बयान दिया।
