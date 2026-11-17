रचिन रवींद्र ने पिच को लेकर भारतीय टीम को चेताया, टेस्ट में कमजोर नहीं न्यूजीलैंड; इनका हमेशा दबदबा रहेगा
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने पिच को लेकर भारतीय टीम को चेताया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट में न्यूजीलैंड टीम कमजोर नहीं है।
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का मानना है कि की न्यूजीलैंड में पिचों पर शुरू में घास दिख सकती है और उससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल होती जाती हैं। कंधे की हड्डी खिसकने के बाद वापसी कर रहे रवींद्र का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है लेकिन अगर बल्लेबाज क्रीज पर कदम जमा लें और अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करें तो वह बड़ा स्कोर बना सकते हैं।
'न्यूजीलैंड टीम देखने में जितनी कमजोर...'
रवींद्र ने गुरुवार से वेलिंगटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पूर्व कहा, ''लोग अक्सर कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की टीम देखने में जितनी कमजोर लगती है, उससे कहीं बेहतर खेलती है। मुझे लगता है कि पिच पर घास होने से हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि गेंद कैसी रहेगी? क्या वह स्विंग करेगी, उछाल देगी या सीम करेगी? लेकिन यह आम टेस्ट विकेट होता है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि नई गेंद हमेशा ऐसा रवैया अपनाती है। हमने यहां लिए पिछले कुछ वर्षों में अच्छे स्कोर बनते हुए देखे हैं और शानदार क्रिकेट देखी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा की तरह अच्छा विकेट होगा।'' रवींद्र ने कहा, ''इस विकेट पर अच्छी उछाल होती है। यह न्यूजीलैंड में होने वाले टेस्ट मैच हैं। यहां हमेशा तेज गेंदबाजों का दबदबा रहेगा और स्पिनरों का भी थोड़ा-बहुत मदद मिलेगी।''
आठ सप्ताह के बाद वापसी कर रहे रवींद्र
यह 26 वर्षीय खिलाड़ी कंधे की हड्डी खिसकने के बाद आठ सप्ताह तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैदान पर वापसी करके उन्हें अच्छा लग रहा है। रवींद्र ने कहा, ''टीवी पर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर हमेशा थोड़ा कुछ छूट जाने का डर लगता है। मन करता है कि काश मैं भी वहां होता। मैं बेहद उत्साहित हूं, खासकर वेलिंगटन में। तीन महीने बाद अपने घरेलू मैदान पर पहला मैच खेलना हमेशा अच्छा लगता है।'' रवींद्र ने कहा कि डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्टों और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की मदद से उनकी चोट से उबरने की प्रक्रिया अच्छी तरह से चली है और पिछले तीन से चार सप्ताह तक उन्होंने बल्लेबाजी का भी काफी अभ्यास किया है। स्थानीय खिलाड़ी होने के कारण रवींद्र बेसिन रिजर्व में चलने वाली तेज हवाओं के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों से भी अच्छी तरह परिचित हैं।
'हम सीरीज जीतना चाहते थे लेकिन भारत...'
उन्होंने कहा, ''यह परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने से जुड़ा है। इसके लिए आपको अपने स्टांस में बदलाव करना पड़ सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसकी आदत हो गई है। मैंने यहां काफी क्रिकेट खेली है और यहां की हवा हमारे लिए जानी पहचानी है। कुछ दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी समस्या होगी।'' भारत के खिलाफ दो मैचों के बाद न्यूजीलैंड अगले महीने चार टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा और रवींद्र का मानना है कि के खिलाफ सीरीज में अच्छे प्रदर्शन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस ऑलराउंडर ने सीमित ओवरों की सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि भारत मजबूत टीम है। हम जानते थे कि मुकाबला खड़ा होगा। हम सीरीज जीतना चाहते थे लेकिन भारत को श्रेय देना होगा। उन्होंने विशेषकर वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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