कैच पकड़ते समय रचिन रविंद्र को लगी भयंकर चोट, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज से हुए बाहर

चैपल हैडली सीरीज यानी न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले किसी की बांह टूट गई तो किसी खिलाड़ी को कई टांके लगे हैं। ये सब प्रैक्टिस के दौरान हुआ, जिसमें मैक्सवेल के बाद रचिन रविंद्र इंजर्ड हो गए।

न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज आज यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को एक-एक बड़ा झटका लगा है। प्रैक्टिस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की बांह में फ्रैक्चर हो गया, जबकि ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र के साथ हुआ है। रचिन रविंद्र भी फील्डिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए और वह इस सीरीज से बाहर हो गए। रचिन की जगह टीम में अब ऑलराउंडर जेम्स नीशम को शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया है कि बल्लेबाज रचिन रविंद्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बे ओवल में होने वाली चैपल-हैडली ट्रॉफी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जिमी नीशम को टीम में शामिल किया गया है। रचिन रविंद्र फील्डिंग अभ्यास के दौरान बाउंड्री के किनारे लगे होर्डिंग से टकरा गए और उनके चेहरे पर चोट लग गई, जिसके लिए टांके लगाने पड़े। न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम रविंद्र के लिए संवेदना व्यक्त कर रही है।

वाल्टर ने कहा, "हम सभी रचिन के सीरीज से बाहर होने से बहुत निराश हैं। उनके ऊपरी होंठ और नाक के हिस्से में गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए विशेषज्ञ और जटिल टांके लगाने पड़े और उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। रचिन निश्चित रूप से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए उन्हें दो हफ़्ते में इंग्लैंड सीरीज़ के लिए उपलब्ध रहने के उद्देश्य से ठीक होने के लिए घर भेजने का निर्णय लिया गया।"