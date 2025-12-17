विराट कोहली की टोली तैयार करने वाला कोच अब करेगा श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप जीताने में मदद, हो गया ऐलान

संक्षेप: श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने बुधवार को भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के आखिर तक अपनी राष्ट्रीय टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया।

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने बुधवार को भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के आखिर तक अपनी राष्ट्रीय टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया। श्रीधर 2014 से 2021 तक भारत के फील्डिंग कोच रहे थे, जिस दौरान उन्होंने रवि शास्त्री के साथ मिलकर विराट कोहली की टीम तैयार की थी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के राष्ट्रीय हाई परफार्मेंस सेंटर में 10 दिन का विशेष फील्डिंग शिविर भी आयोजित किया था। श्रीलंका क्रिकेट ने रिलीज में कहा, ‘‘श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के समापन तक श्रीलंका राष्ट्रीय टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर की नियुक्ति की घोषणा करता है।’’

रिलीज के अनुसार, ‘‘बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के लेवल तीन के कोच श्रीधर 2014 से 2021 तक भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम के फील्डिंग कोच रहे और उन्होंने 300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दी।’’

इसमेंं कहा गया है, ‘‘अब वह श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम की फील्डिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा पाकिस्तान और इंग्लैंड के आगामी दौरों के दौरान खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे। इसके बाद आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू होगी।’’

श्रीधर की नियुक्ति 11 दिसंबर से 10 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान श्रीलंका पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला और उसके बाद टी20 विश्व कप खेलेगा। भारत और श्रीलंका टी20 विश्व कप के संयुक्त मेजबान हैं।