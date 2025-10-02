r ashwin was not happy with ILT20 auction will play full season in the Big Bash League कीमत कम करने को तैयार नहीं अश्विन, ILT20 से चूकने के बाद BBL में खेलेंगे पूरा सीजन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़r ashwin was not happy with ILT20 auction will play full season in the Big Bash League

कीमत कम करने को तैयार नहीं अश्विन, ILT20 से चूकने के बाद BBL में खेलेंगे पूरा सीजन

अश्विन बिग बैश लीग के अगले सीजन में पूरे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। बुधवार को आईएलटी20 नीलामी में अश्विन को उम्मीद के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।

Himanshu Singh BhashaThu, 2 Oct 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
कीमत कम करने को तैयार नहीं अश्विन, ILT20 से चूकने के बाद BBL में खेलेंगे पूरा सीजन

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने बिग बैश लीग में पूरे सीजन के लिए प्रतिबद्धता जताई है और सिडनी थंडर के सभी मैचों में खेलेंगे। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे कार्यकाल के लिए अनुबंध किया था, जिसमें केवल कुछ लीग मैच और प्लेऑफ शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहने के लिए अपने अनुबंध को बढ़ा दिया है। बीबीएल इस वर्ष 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। अश्विन का मानना है कि आईएलटी20 नीलामी के दौरान उन्हें मनमुताबिक कीमत नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्होंने नीलामी से हटने का फैसला किया।

अश्विन की बीबीएल में विस्तारित भागीदारी एक स्पष्ट कारण से है। बुधवार को नीलामी के पहले दौर में न बिकने के बाद आईएलटी20 में उनका नियोजित कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बाकी राउंड से तुरंत अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वे कम वेतन पर लीग में खेलने को तैयार नहीं थे।

अश्विन ने आईएलटी20 नीलामी में 120,000 डॉलर के आधार मूल्य के साथ प्रवेश किया था, जो पंजीकृत खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा था, लेकिन घटनाक्रम से निराश थे। अश्विन ने क्रिकबज से कहा, "यही वह कीमत थी जो मैं न्यूनतम चाहता था, और अगर मेरी कीमत पूरी नहीं होती है तो मैं अपने करियर के इस पड़ाव पर नहीं खेलने को लेकर खुश हूँ।" अगले राउंड में चुने जाने की हमेशा संभावना थी, लेकिन उन्होंने आगे नहीं खेलने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें:कुलदीप की गेंद पर होप खा गए चकमा, बोल्ड होने के बाद क्रीज पर खड़े रह गए

उन्होंने कहा, "थंडर के साथ हुए सौदे के कारण मैं नीलामी से कुछ दिन पहले ही नाम वापस लेने वाला था, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही आईएलटी20 के लिए नीलामी में भाग लेने का वादा कर दिया था, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया। हालांकि, मैं अपना आधार मूल्य कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ।"

उन्होंने गुरुवार को इस वेबसाइट से यह भी पुष्टि की कि उन्होंने पूरे सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैंने पूरे सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध कर लिया है।" चूँकि उन्होंने पहले ही आईएलटी20 के लिए मौखिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी, थंडर और बीबीएल ने उन्हें छूट देने पर सहमति जताई। लेकिन कीमत ज़्यादा होनी थी। ट्रेवर बेलिस द्वारा प्रशिक्षित थंडर पिछले सीजन में तीसरे स्थान पर रहा था।

R Ashwin
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |