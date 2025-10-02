कीमत कम करने को तैयार नहीं अश्विन, ILT20 से चूकने के बाद BBL में खेलेंगे पूरा सीजन

अश्विन बिग बैश लीग के अगले सीजन में पूरे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। बुधवार को आईएलटी20 नीलामी में अश्विन को उम्मीद के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने बिग बैश लीग में पूरे सीजन के लिए प्रतिबद्धता जताई है और सिडनी थंडर के सभी मैचों में खेलेंगे। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे कार्यकाल के लिए अनुबंध किया था, जिसमें केवल कुछ लीग मैच और प्लेऑफ शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहने के लिए अपने अनुबंध को बढ़ा दिया है। बीबीएल इस वर्ष 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। अश्विन का मानना है कि आईएलटी20 नीलामी के दौरान उन्हें मनमुताबिक कीमत नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्होंने नीलामी से हटने का फैसला किया।

अश्विन की बीबीएल में विस्तारित भागीदारी एक स्पष्ट कारण से है। बुधवार को नीलामी के पहले दौर में न बिकने के बाद आईएलटी20 में उनका नियोजित कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बाकी राउंड से तुरंत अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वे कम वेतन पर लीग में खेलने को तैयार नहीं थे।

अश्विन ने आईएलटी20 नीलामी में 120,000 डॉलर के आधार मूल्य के साथ प्रवेश किया था, जो पंजीकृत खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा था, लेकिन घटनाक्रम से निराश थे। अश्विन ने क्रिकबज से कहा, "यही वह कीमत थी जो मैं न्यूनतम चाहता था, और अगर मेरी कीमत पूरी नहीं होती है तो मैं अपने करियर के इस पड़ाव पर नहीं खेलने को लेकर खुश हूँ।" अगले राउंड में चुने जाने की हमेशा संभावना थी, लेकिन उन्होंने आगे नहीं खेलने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "थंडर के साथ हुए सौदे के कारण मैं नीलामी से कुछ दिन पहले ही नाम वापस लेने वाला था, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही आईएलटी20 के लिए नीलामी में भाग लेने का वादा कर दिया था, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया। हालांकि, मैं अपना आधार मूल्य कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ।"