Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़R Ashwin warns Team India against dropping Sanju Samson for Ishan Kishan says Do not do such circus acts
संजू सैमसन के लिए अश्विन ने खोल दिया मोर्चा, टीम इंडिया को दी 'सर्कस' न करने की चेतावनी

संक्षेप:

अश्विन ने टीम मैनेजमेंट से अनुरोध किया है कि सैमसन को ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया हो। संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में फ्लॉप रहे हैं।

Jan 25, 2026 03:11 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सीरीज का तीसरा मैच उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फर्स्ट च्वॉइस ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ चुने गए संजू सैमसन का समर्थन पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने किया है। अश्विन ने टीम मैनेजमेंट से अनुरोध किया है कि सैमसन को ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया हो।

3 महीने और करीब 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी। इससे पहले संजू सैमसन ओपनर के तौर पर खेल रहे थे। हालांकि, गिल फेल हुए तो फिर से सैमसन को मौका मिला और उन्होंने एक तूफानी पारी अहमदाबाद में खेली। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो मैचों में वे फेल रहे, जबकि तिलक वर्मा की जगह नंबर तीन पर खेल रहे ईशान किशन ने पहले मैच में भले ही रन नहीं बनाए, लेकिन दूसरे मैच में ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा है। तिलक वर्मा के आने पर इनमें से कोई एक ही विकेटकीपर और ओपनर के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा।

अश्विन ने सैमसन को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "उसे ड्रॉप करने के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी होगी। अगर टीम इंडिया ऐसे ही सर्कस जैसे काम करता रही, संजू को खिलाती रही जब उसने पहले अच्छा किया था और अब किशन को, क्योंकि वह अब अच्छा खेल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि इंडिया के लिए इसका क्या नतीजा होगा। ड्रेसिंग रूम के अंदर सब ठीक नहीं होगा। जगहों के लिए बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन इस बदलाव के लिए अभी बहुत जल्दी है।"

अश्विन ने कहा कि भारत को सैमसन के आउट होने को बहुत अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह पहले दो मैचों में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने आक्रामक शॉट खेलते हुए आउट हो गए थे। अश्विन ने आगे कहा, "यह बहुत गलत होगा। यह ओपनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ पिछले दो मैचों के लिए बदला गया है। एक खिलाड़ी आक्रामक शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। अगर आप उसे इसके लिए सजा देते हैं और बेंच पर बिठाते हैं, तो आप उस खिलाड़ी का सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे देख पाएंगे? ऐसा नहीं था कि वह जोश में आ गया था या वह शांत नहीं था। उसने बस गेंद देखी और उसके लिए दौड़ पड़ा (दूसरा T20I आउट)। आपको स्वाभाविक रूप से ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन यह उसके पक्ष में नहीं गया।"

भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने कहा कि रविवार को गुवाहाटी में होने वाला तीसरा मैच सैमसन के करियर का सबसे अहम मैच हो सकता है। चोपड़ा ने कहा, “यह संजू सैमसन की जिंददगी का सबसे अहम मैच हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह तीसरा मैच है, तिलक वर्मा इस मैच के बाद उपलब्ध हो सकते हैं और आप उन्हें 28 तारीख को मैच खेलते हुए देख सकते हैं। तब ईशान किशन और संजू में से कोई एक ही खेलेगा।”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
