अभिषेक शर्मा को 'लप्पेबाज' कहने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर को अश्विन ने धो डाला, कहा- भाई साहब....
टी20 विश्वकप में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर छिड़ी बहस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक वायरल वीडियो में अभिषेक को 'स्लॉगर' (लप्पेबाज) करार दिया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। आमिर का तर्क था कि इस युवा बल्लेबाज के खेल में रक्षात्मक तकनीक की कमी है और वह हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 30 गेंदों में 55 रनों की आतिशी पारी खेलकर अभिषेक ने न केवल फॉर्म में जबरदस्त वापसी की, बल्कि अपने आलोचकों को भी कड़ा संदेश दिया है।
दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब शो 'ऐश की बात' में आमिर की इन टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया और उन्हें आड़े हाथों लिया। अश्विन ने मोहम्मद आमिर को जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा, "भाई साहब, आप अभिषेक शर्मा के गेम के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन वह स्लॉगर तो बिल्कुल नहीं हैं।" अश्विन ने स्पष्ट किया कि अभिषेक शर्मा के प्रति लोगों का यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि जब भी वह गेंद को हिट करते हैं, वह बहुत दूर चली जाती है, जिससे लोग उन्हें लप्पेबाज समझने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभिषेक की एकमात्र गलती यह रही है कि वह हर गेंद पर आक्रामकता या 'इंटेंट' दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कभी-कभी उनके खिलाफ चली जाती है।
अभिषेक की बल्लेबाजी शैली का गहराई से विश्लेषण करते हुए अश्विन ने उनकी तुलना टीम इंडिया के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह से की। अश्विन के अनुसार, अभिषेक का बैट स्विंग दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट स्विंग्स में से एक है और शायद यह उनके मेंटर युवराज सिंह से भी बेहतर है। अश्विन ने तकनीकी बारीकी बताते हुए कहा कि शॉट खेलते समय अभिषेक के बल्ले का ऊपरी हिस्सा (टो) सीधे आसमान की तरफ होता है, जो एक आइडियल बैट स्विंग की निशानी है। उन्होंने यह भी हाइलाइट किया कि अभिषेक को गेंद पर ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी 'टाइमिंग' और बेहतरीन बैट स्विंग है।
अभिषेक की इस साहसी पारी की सराहना महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी की है, जिन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी ने अपने 55 रनों से आलोचकों को पूरी तरह चुप करा दिया है। गावस्कर इस बात से भी प्रभावित दिखे कि अभिषेक ने इस मैच में संयम दिखाया और जरूरत पड़ने पर रक्षात्मक शॉट भी खेले। भारत के लिए यह पारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम को अब वेस्टइंडीज के खिलाफ एक निर्णायक नॉकआउट मुकाबले में उतरना है। अश्विन को उम्मीद है कि इस शानदार अर्धशतक के बाद अभिषेक वापस ट्रैक पर लौट आएंगे और टूर्नामेंट के आगामी मैचों में टीम इंडिया के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे।
लेखक के बारे में: Vimlesh Kumar Bhurtiya
