रोहित और विराट को ड्रॉप करना क्यों नामुमकिन? अश्विन ने बताए दो कारण, बोले- कोई छू नहीं सकता

आर अश्विन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर को लेकर बड़ी बात कही है। हाल ही में रोहित के रिटायरमेंट की अटकलें लगी थीं। उन्होंने लॉर्ड्स में शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया।

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ड्रॉप करना 'नामुमकिन' है। उन्होंने इसके दो कारण बताते हुए कहा कि कोई दोनों स्टार बल्लेबाज को छू भी नहीं सकता। रोहित और विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। हालांकि, 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग इलेवन में उनकी संभावित जगह को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में 39 वर्षीय रोहित के रिटायरमेंट अटकलें लगने लगी थीं। कह गया कि वह इंग्लैंड में तीसरे वनडे के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैच से पहले बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने वाला। रोहित ने भी लॉर्ड्स वनडे (110 गेंदो में 138) में ऐतिहासिक शतक जड़कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। 37 वर्षीय विराट ने 60 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली।

'अगर दोनों खेलना चाहते हैं तो…' अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, ''वे विराट और रोहित को टच नहीं कर पाएंगे, अगर दोनों खेलना चाहते हैं। इसके दो कारण हैं। उनके पास काबिलियत है। उन्होंने रन बनाए हैं। दोनों बल्लेबाज हैं, और वे उन्हें छू नहीं सकते। अगर इनको टच किया, जेखिए रोहित के रिटायरमेंट की जो अटकलें लगीं, ये बाहरी शोर नहीं था। बिना आग के धुआं नहीं उठता। आग थी। रोहित ने रन बनाकर दिखाए। रोहित के मन में वर्ल्ड कप खेलने को लेकर कोई शक नहीं है। वे रोहित और विराट को टच नहीं कर पाए क्योंकि दोनों बल्लेबाज हैं। इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। लोग दोनों दो देखने आते हैं। अगर आप इन्हें बाहर करोगे तो फिर बहुत हंगामा होगा।''

'अगर ऐसा दिन आए कि लोग…' रोहित ने अब तक 288 वनडे में 11895 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक हैं। विराट ने 314 वनडे में 14941 रन जुटाए हैं। उनके बल्ले से 54 शतक निकले। हालांकि, अश्विन ने मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि जब सीनियर गेंदबाज बेंच पर बैठते हैं तो कोई शोर नहीं होता। उन्होंने कहा, ''अगर शमी, सिराज और भुवनेश्वर को नहीं लिया तो 10 लोग पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हजार लोग पूछेंगे। चलिए 10 हजार लोग मान लीजिए। लेकिन शोर नहीं मचाएंगे। अगर ऐसा दिन आए कि लोग गेंदबाजों के लिए भी शोर मचाएं तो फिर उन्हें ड्रॉप करना मुश्किल होगा। रोहित और विराट को ड्रॉप करना नामुमकिन है। लेकिन गेंदबाजों के लिए वैसा नियम नहीं चलता।''