संजय मांजरेकर का आर्टिकल पढ़कर गुस्से से लाल हो गए थे आर अश्विन, मगर इसके बाद आया स्टोरी में ट्विस्ट
संजय मांजरेकर के एक आर्टिकल को लेकर आर अश्विन ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि उनका एक आर्टिकल पढ़कर उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब इसके बारे में सोचा तो यह मेरे लिए एक सीख थी।
टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक सच सभी को बताया है। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर के एक आर्टिकल का जिक्र किया, जिसे पढ़कर पहले तो वह गुस्से से लाल हो गए थे, लेकिन जब इसके बारे में गहराई से जाना तो पता चला उनके लिए एक सीख थी। अश्विन ने बताया है कि कुछ सालों के बाद मांजरेकर ने फिर से एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें अश्विन की तारीफ थी, क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट पर बहुत मेहनत की थी।
आर अश्विन ने जियोहॉटस्टार पर एक शो में बताया कि वह कैसे आलोचना को खुद को बेहतर करने के लिए यूज करते हैं। उन्होंने बताया, "मेरे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, संजय मांजरेकर ने एक लंबा आर्टिकल लिखा। जब मैं लौट रहा था, तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे सच में बुरा लगा। गुस्सा बस एक रिऐक्शन था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद, मैं फ्लाइट में सो गया और उसे जाने दिया। उस समय, मैंने संजय से ज्यादा बात नहीं की। फिर, घर वापस आने के बाद, मैंने अगले चार साल तक बहुत मेहनत की।"
मांजरेकर की बात में दम था- अश्विन
अश्विन ने आगे बताया, "मैं कोई टैलेंटेड एथलीट नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की और 2015 में, उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा, जिसमें कहा गया कि मैं अब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं और वह चाहते हैं कि मैं ऐसा ही परफॉर्म करता रहूं। फिर मैंने उनका नंबर मांगा और उन्हें मैसेज किया कि मुझे तब बुरा लगा था, लेकिन उनका आर्टिकल मेरे पास एक गुरु की तरह आया और मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उन्होंने जो कहा था, उसमें दम था। इसलिए, अगर कभी मेरी बुराई होती है, तो मैं बस यही सोचता हूं कि क्या इससे कुछ सीखने को मिलता है। अगर मुझे लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसे ले लेता हूं।"
करीब डेढ़ दशक तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले आर अश्विन अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। आईपीएल में भी वे नहीं खेलते हैं। हालांकि, अब प्रोफेशनल क्रिकेट में नजर आ सकते हैं, क्योंकि वे यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाले हैं, जहां वे मेंटॉर और कप्तान की भूमिका निभाएंगे। इसका ऐलान हो चुका है। अश्विन रिटायरमेंट के बाद पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि चोट के कारण वे कई टूर्नामेंट मिस कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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