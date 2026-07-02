ETPL में आर अश्विन को मिली है दोहरी भूमिका, बोले- मैं करियर के उस स्टेज पर हूं, जहां मैं…
ETPL में रविचंद्रन अश्विन दोहरी भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो कि कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के मेंटॉर भी होंगे। राहुल द्रविड़ की ओनरशिप वाली टीम डबलिन गार्डियन्स ने उनको अपने साथ जोड़ा है।
क्रिकेट फैंस को एक और टी20 लीग देखने को मिलने वाली है। यूरपियन टी20 प्रीमियर लीग यानी ईटीपीएल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस टूर्नामेंट भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दोहरी भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो कि कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के मेंटॉर भी होंगे। डबलिन गार्डियंस के लिए वे कप्तान कम मेंटॉर की भूमिका में होंगी। बहुत कम खिलाड़ी इस तरह की दोहरी जिम्मेदारी उठाते हैं। हालांकि, उनके लिए यह नई बात नहीं है। आधिकारिक तौर पर पहली बार वे इस भूमिका में हैं, लेकिन आईपीएल में भी इसी तरह की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है।
आर अश्विन ने ईटीपीएल की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दोहरी जिम्मेदारी पर कहा, "मुझे लगता है कि मैं अपने करियर के उस स्टेज पर हूं, जहां मैं सिर्फ एक प्लेयर होने से ज्यादा कुछ करना चाहता हूं और चाहे जो भी हो, भले ही यह एक स्टेट-रन लीग हो, मैं पिछले कुछ सालों से कोच-कम-कैप्टन रहा हूं, जब से मैंने वहां अपना क्रिकेट खेला है। इसलिए, यह बस एक सीधा कनेक्शन था और राहुल (द्रविड़) ने मुझे काम करते देखा था और वह समझते हैं कि मैं क्लब क्रिकेट के लिए घर पर क्या करता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं यह कर सकता हूं। यह बस एक क्रॉसओवर है कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं।"
अश्विन ने चोट की भी दी जानकारी
उन्होंने अपने अपनी चोट पर भी बात की और कहा, "यह मेरे घुटने की सर्जरी के बाद मेरे लिए एक तरह से कमबैक भी है। इसलिए, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं मालाहाइड पहुंचूंगा, मैं वहां मैदान पर जाने और बाकी सब करने के लिए काफी अच्छा हो जाऊंगा।" अश्विन बीबीएल और अन्य कुछ लीग में खेलने वाले थे, लेकिन चोट के कारण उन लीग्स से अपना नाम अश्विन को वापस लेना पड़ा। वे आईपीएल और भारतीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में बाहर की लीग्स में वे खेल सकते हैं।
राहुल द्रविड़ हैं टीम के मालिक
आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर अश्विन ने अपने बयान में राहुल द्रविड़ का जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि पूर्व भारतीय कप्तान और टीम इंडिया के हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ इस टीम के ओनर हैं। डबलिन गार्डियन्स को उन्होंने खरीदा है। इस टीम ने ड्राफ्ट पिक में बेंजामिन कैलिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू होलार्ड, क्रेग यंग, नोह क्रोइस और क्रिस ग्रीव्स को चुना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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