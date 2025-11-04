भारतीय पुरुष टीम ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन महिलाओं ने… आर अश्विन किस बात से हैं हैरान?
संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, शांता रंगास्वामी और कई अन्य महिला खिलाड़ी उस समय डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद थीं, जब भारत ने इतिहास रचा। अश्विन ने एक बात पर ध्यान दिया।
भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय महिला टीम के विश्व कप जीतने को लेकर बात की। उन्होंने एक दिलचस्प चीज पर भी ध्यान दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराया। भारत 2005 और 2017 में फाइनल हार गया था। भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, शांता रंगास्वामी और कई अन्य महिला खिलाड़ी उस समय डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद थीं, जब भारत ने इतिहास रचा।
दरअसल, मैच के बाद स्टेडियम में भारत की विजय परेड के दौरान हरमनप्रीत एंड कंपनी ने मिताली और झूलन को ट्रॉफी सौंपी और वे इस दौरान भावुक हो गईं। अश्विन ने मौजूदा महिला टीम द्वारा दिखाए गए सम्मान की सराहना की। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "भारतीय टीम ने मिताली राज को ट्रॉफी दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं इसके लिए भारतीय महिला टीम को सलाम करता हूं। भारतीय मेंस टीम ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। कभी-कभी मीडिया के सामने हम कुछ कह देते हैं, क्योंकि मीडिया का यही चलन है - कि 'इसने ये किया' या 'उसने वो किया', लेकिन मैंने अक्सर किसी को पिछली पीढ़ी को सच्चा श्रेय देते नहीं देखा। आमतौर पर, बात 'मेरी पीढ़ी की टीम अच्छी है' और 'तुम्हारी पीढ़ी की टीम उतनी अच्छी नहीं थी' जैसी हो जाती है। मैंने ऐसी कई चर्चाएं देखी हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "यह महिला टीम - अंजुम चोपड़ा वहां थीं, मिताली राज वहां थीं - और उन्हें ट्रॉफी देकर, उन्होंने उन्हें खुशी से यह देखने का मौका दिया कि जो बीज उन्होंने बोए और पोषित किए थे, वे आज विजेता के रूप में बहुत बड़े होकर खड़े हैं। मुझे यह बहुत ही आकर्षक और अविश्वसनीय रूप से अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय महिलाओं ने जो जीत हासिल की है - वह आज नहीं मिली। यह 25 साल की मेहनत का नतीजा है, शायद दो या तीन दशकों का।"
इस यादगार जीत के साथ भारत के पास अब मेंस और वुमेंस क्रिकेट दोनों में तीन वनडे विश्व कप ट्रॉफी हैं। पहला खिताब कपिल देव की अगुवाई में 1983 में भारत ने जीता था। एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने घरेलू धरती पर दूसरी ट्रॉफी 2011 में जीती। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अब घरेलू मैदान पर तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के पास दो टी20 विश्व कप (2007 और 2024) और इतनी ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (2013, 2025) भी हैं।