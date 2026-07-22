Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुलदीप यादव को नहीं समझ पाएगी यह बल्लेबाजों की दुनिया, अश्विन ने टीम मैनेजमेंट को बुरी तरह धोया

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कुलदीप यादव को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। वे टीम में होते हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाते। कोच और कप्तान का मानना होता है कि प्योर स्पिन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ऑलराउंडर चाहिए।

कुलदीप यादव को नहीं समझ पाएगी यह बल्लेबाजों की दुनिया, अश्विन ने टीम मैनेजमेंट को बुरी तरह धोया

कुलदीप यादव इस समय अपने आप को सबसे ज्यादा अनलकी समझते होंगे, क्योंकि वे टीम में होते हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में नहीं होते। बात चाहे टेस्ट की करें, वनडे की करें या फिर टी20 क्रिकेट की। प्योर स्पिनर होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। कुछ मैचों में खेलते हैं, लेकिन रिदम में आने से पहले ही उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। कोच और कप्तान का तर्क होता है कि उन्हें टीम में ऑलराउंडर चाहिए या प्योर बैटर। कुलदीप गेंदबाजी में अव्वल हैं, लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाते, जो मैनेजमेंट को चाहिए। हालांकि, इस पर आर अश्विन ने बयान दिया है कि कुलदीप को खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह बल्लेबाजों की दुनिया है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, तब से टीम इंडिया ने 104 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 38 मैचों में कुलदीप यादव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं। अश्विन ने भी हार मान ली है कि कहा है कि कुलदीप को लगातार मौके मिलने की संभावना कम है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "कुलदीप को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।"

बल्लेबाजों की दुनिया है- अश्विन

अश्विन ने कहा, "यह बल्लेबाजों की दुनिया है, जो कभी बॉलर का कॉन्फिडेंस और रिदम नहीं समझ सकती। मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं - मैं हमेशा इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचता हूं। जब IPL चल रहा होता है, तब भी मैं सोचता रहता हूं, 'यह इंडियन क्रिकेट के लिए क्या कर सकता है?' कुलदीप उस स्टेज पर है जहां वह 35 या 36 साल की उम्र तक खेलेगा। उसका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है; वह हाल ही में IPL ट्रेड में गया था - उसे अपना बैग पैक करके आ जाना चाहिए था। जैसा मोहम्मद कैफ ने कहा, इसका क्या मतलब है?"

ये भी पढ़ें:हेटमायर ने वेस्टइंडीज को जिताया आखिरी वनडे मैच, मगर न्यूजीलैंड ने जीती सीरीज

अश्विन ने उन्हें अभी का सबसे अच्छा रिस्ट स्पिनर बताया और कहा, "कुलदीप ने 120 मैचों में लगभग 170 विकेट लिए हैं। अगर आप दुनिया भर के रिस्ट स्पिनरों को देखें, तो वह एडम जैम्पा से भी बेहतर हैं। हम एडम जैम्पा को व्हाइट-बॉल के बेहतर स्पिनरों में से एक मानते हैं। वह उन सभी से आगे हैं। कल से पहले, मैं कहता था - कुलदीप को किट बैग के साथ वहीं रहना चाहिए और अपनी बैटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कल (तीसरे ODI) के बाद, बहुत कुछ बदल गया।

आपने फिर भी कुलदीप को नहीं खिलाया- अश्विन

अश्विन ने आगे कहा, "इस टीम में, जहां आपको नंबर 8 पर बैटिंग की जरूरत नहीं है - आप बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ गए - और फिर भी, जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के बावजूद, आप अभी भी कुलदीप यादव को नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कुलदीप यादव पर मैनेजमेंट का भरोसा बिल्कुल जीरो है। टीम मैनेजमेंट को कुलदीप यादव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे जाने के बाद, उसका चांस कहां है? उसे अब नंबर वन बनना है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जा रहा। कुलदीप आगे कैसे जाएगा? उसके लिए आगे क्या डायरेक्शन है?"

ये भी पढ़ें:बड़ी खबर: ODI सीरीज हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, कहा- यह मेरा निजी फैसला

उन्होंने आगे टीम मैनेजमेंट पर थोड़ा बहुत पक्षपात का आरोप भी लगाया और कहा, "मुझे पता है कि हर किसी के अपने पसंदीदा होते हैं। यह नामुमकिन है कि कोई आकर कहे, 'मैं सबके साथ एक जैसा बर्ताव करूंगा।' बिना एहसास हुए भी, आपके अपने पसंदीदा होंगे। वो तो होंगे ही, लेकिन यह मामला बहुत अजीब है। कल कुलदीप के लिए एक बड़ा झटका था।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Kuldeep Yadav R Ashwin Team India
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।