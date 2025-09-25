R Ashwin signs with Sydney Thunder becomes first major Indian cricketer to play in BBL अश्विन ने सिडनी थंडर से करार किया, BBL में खेलने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बने, Cricket Hindi News - Hindustan
अश्विन ने सिडनी थंडर से करार किया, BBL में खेलने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बने

रविचंद्रन अश्विन गुरुवार को बिग बैग लीग की टीम सिडनी थंडर से जुड़ गए। वह लीग के आने वाले सत्र में खेलते हुए दिखाई देंगे। वह इस लीग में हिस्सा लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर हैं। सिडनी थंडर के जनरल मैनेजर ने इसे बीबीएल के इतिहास का सबसे बड़ा करार बताया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाThu, 25 Sep 2025 04:34 PM
अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बृहस्पतिवार को बिग बैश लीग (बीबीएल) के आगामी सत्र के लिए सिडनी थंडर से जुड़ गए और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बने।

हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कहने वाले 39 वर्ष के अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल के दूसरे हाफ में उपलब्ध होंगे।

‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ ने अश्विन के हवाले से कहा, ‘‘सिडनी थंडर मेरे इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट थे। उनके साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही, और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे डेव वार्नर का खेल बहुत पसंद है। मैं टीम के लिए प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं। ’’

सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने इसे बीबीएल के इतिहास में सबसे बड़ा करार बताया।

कोपलैंड ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह बीबीएल के इतिहास में यकीनन सबसे बड़ा करार है, पहला महान भारतीय और खेल का आइकॉन। वह बहुत प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी है।’’

अश्विन बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर होंगे। भारत में जन्में उन्मुक्त चंद और निखिल चौधरी विदेश में प्रवास के बाद बीबीएल में खेले थे।

अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं। चार जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह बीबीएल के दूसरे हाफ में थंडर से जुड़ेंगे।

बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों।

अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं।

