विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2027? आर अश्विन बोले- मुझे माफ करना…
आर अश्विन ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे विश्व कप 2027 में नहीं खेलना चाहिए। अश्विन का मानना है कि उनके और मैनेजमेंट के बीच बातचीत एनर्जी भरी होनी चाहिए।
क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट के दौरान रोहित शर्मा 40 की उम्र को पार कर चुके होंगे, जबकि विराट कोहली 39 साल के करीब के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये दोनों खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के लिए परफेक्ट हैं? इस पर पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने अपने राय दी है और कहा है कि विराट और रोहित को टूर्नामेंट खेलना चाहिए।
अश्विन ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के वीडियो शो में कहा, "मेरे अनुभव से, ये चीजें कैसे होती हैं, यह बहुत सीधा है: अगर मैनेजमेंट चाहता है कि दोनों साउथ अफ्रीका में होने वाले 50-ओवर के वर्ल्ड कप में खेलें और अगर इसके लिए काफी एनर्जी है, तो उन्हें मैदान पर रखना और उनके अनुभव का इस्तेमाल करना बहुत मुमकिन है, लेकिन अगर यह सोचा जाए कि यह दूसरी तरफ जा सकता है, तो खिलाड़ी दबाव में आ जाएंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "और मुझे माफ करना, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मेडिको साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं यह बात पूरे अधिकार से नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई सही रिहैब प्रोग्राम है और कुछ ऐसा है जो वे जो करना चाहते हैं, उसके आस-पास बना है, और अगर दूसरे हाफ से अच्छी वाइब्स हैं, तो खिलाड़ी इसे कर लेंगे, लेकिन अगर उन पर कोई शक की परत चढ़ी है, तो खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल होगा, क्योंकि इस उम्र में चोटें लगना आम बात है। शरीर वैसा नहीं रहता जैसा 35 साल और उससे कम उम्र में था; 32 पार करने पर भी वैसा नहीं रहता। इसलिए हर स्टेज पर आपको एडजस्ट करने की जरूरत होती है और इसके साथ, यह एक शादी की तरह है, दोनों ही कुछ न कुछ लेकर आते हैं।"
अश्विन आगे कहते हैं, "मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को उन्हें वहां देखना होगा और इन प्लेयर्स के वहां पहुंचने के लिए उनके मन में सबसे अच्छा हित होना चाहिए और प्लेयर्स की तरफ से, जब वे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा देखेंगे, तो वे पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि यह थोड़ा लेन-देन वाला है। मुझे लगता है कि 2027 के 50-ओवर वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए दोनों तरफ से अच्छी एनर्जी बहुत जरूरी है और यह कहने के बाद, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें वहां क्यों नहीं होना चाहिए। वे अपनी मौजूदगी और उन हालातों के अपने अनुभव से आपकी टीम को निश्चित रूप से मजबूत बनाते हैं।"
अश्विन ने रोहित के बारे में कहा, "उसके किटबैग में अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं है। मुझे लगता है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में जाकर अपना जलवा दिखाना चाहता है और अपने और देश के लिए एक और ट्रॉफी जीतना चाहता है। मुझे लगता है कि उसने जगह बनाने के लिए काफी कुछ किया है और अब तक उसने ऐसा किया है। जब तक आपकी टीम में विराट और रोहित जैसे अनुभवी क्रिकेटर हैं और आपके रैंक में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उनसे जितना हो सके उतना अनुभव लेना चाहिए।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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