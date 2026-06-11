Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2027? आर अश्विन बोले- मुझे माफ करना…

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आर अश्विन ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे विश्व कप 2027 में नहीं खेलना चाहिए। अश्विन का मानना है कि उनके और मैनेजमेंट के बीच बातचीत एनर्जी भरी होनी चाहिए।

विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2027? आर अश्विन बोले- मुझे माफ करना…

क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट के दौरान रोहित शर्मा 40 की उम्र को पार कर चुके होंगे, जबकि विराट कोहली 39 साल के करीब के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये दोनों खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के लिए परफेक्ट हैं? इस पर पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने अपने राय दी है और कहा है कि विराट और रोहित को टूर्नामेंट खेलना चाहिए।

अश्विन ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के वीडियो शो में कहा, "मेरे अनुभव से, ये चीजें कैसे होती हैं, यह बहुत सीधा है: अगर मैनेजमेंट चाहता है कि दोनों साउथ अफ्रीका में होने वाले 50-ओवर के वर्ल्ड कप में खेलें और अगर इसके लिए काफी एनर्जी है, तो उन्हें मैदान पर रखना और उनके अनुभव का इस्तेमाल करना बहुत मुमकिन है, लेकिन अगर यह सोचा जाए कि यह दूसरी तरफ जा सकता है, तो खिलाड़ी दबाव में आ जाएंगे।"

ये भी पढ़ें:LIVE: भारत-अफगानिस्तान मैच का टॉस कुछ ही देर में, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें

उन्होंने आगे कहा, "और मुझे माफ करना, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मेडिको साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं यह बात पूरे अधिकार से नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई सही रिहैब प्रोग्राम है और कुछ ऐसा है जो वे जो करना चाहते हैं, उसके आस-पास बना है, और अगर दूसरे हाफ से अच्छी वाइब्स हैं, तो खिलाड़ी इसे कर लेंगे, लेकिन अगर उन पर कोई शक की परत चढ़ी है, तो खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल होगा, क्योंकि इस उम्र में चोटें लगना आम बात है। शरीर वैसा नहीं रहता जैसा 35 साल और उससे कम उम्र में था; 32 पार करने पर भी वैसा नहीं रहता। इसलिए हर स्टेज पर आपको एडजस्ट करने की जरूरत होती है और इसके साथ, यह एक शादी की तरह है, दोनों ही कुछ न कुछ लेकर आते हैं।"

अश्विन आगे कहते हैं, "मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को उन्हें वहां देखना होगा और इन प्लेयर्स के वहां पहुंचने के लिए उनके मन में सबसे अच्छा हित होना चाहिए और प्लेयर्स की तरफ से, जब वे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा देखेंगे, तो वे पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि यह थोड़ा लेन-देन वाला है। मुझे लगता है कि 2027 के 50-ओवर वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए दोनों तरफ से अच्छी एनर्जी बहुत जरूरी है और यह कहने के बाद, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें वहां क्यों नहीं होना चाहिए। वे अपनी मौजूदगी और उन हालातों के अपने अनुभव से आपकी टीम को निश्चित रूप से मजबूत बनाते हैं।"

ये भी पढ़ें:पंत को किरमानी ने दी दो टूक सलाह, बोले- अगर तीनों फॉर्मेट में खेलना है, तो…

अश्विन ने रोहित के बारे में कहा, "उसके किटबैग में अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं है। मुझे लगता है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में जाकर अपना जलवा दिखाना चाहता है और अपने और देश के लिए एक और ट्रॉफी जीतना चाहता है। मुझे लगता है कि उसने जगह बनाने के लिए काफी कुछ किया है और अब तक उसने ऐसा किया है। जब तक आपकी टीम में विराट और रोहित जैसे अनुभवी क्रिकेटर हैं और आपके रैंक में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उनसे जितना हो सके उतना अनुभव लेना चाहिए।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
R Ashwin Virat Kohli Rohit Sharma अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।