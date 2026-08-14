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KKR या CSK नहीं, हार्दिक पांड्या के लिए ये टीम होगी बेस्ट; आर अश्विन ने बताया नाम और कारण

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आर अश्विन ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर बात की और कहा है कि उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स या कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ठीक नहीं होगी, बल्कि उनकी पुरानी टीम ठीक हो सकती है, जो जीटी है।

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या

IPL 2027 अभी 6 महीने से भी ज्यादा दूर है, लेकिन टूर्नामेंट को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस समय प्लेयर ट्रेड विंडो खुली हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या को लेकर हो रही है। आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को छोड़ने का फैसला किया था। ऐसे में संभावना है कि अगले सीजन में वे किसी अन्य टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कई टीमों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने बताया है कि उनके लिए कौन सी टीम बेस्ट होगी।

अश्विन ने किसी अन्य टीम का नहीं, बल्कि उनकी पुरानी टीम का नाम लिया है, जिसके साथ वे एक बार ट्रॉफी जीत चुके हैं। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या का नाम फिर से गुजरात टाइटन्स के साथ जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हार्दिक ने अपनी पुरानी टीम जीटी से बात की है, लेकिन कप्तानी की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई है। हार्दिक कप्तानी चाहते हैं, जबकि जीटी शुभमन गिल को हटाना नहीं चाहती। ऐसे में डील बन नहीं पाई है। हालांकि, अश्विन ने कहा है कि उनके लिए जीटी ही सबसे अच्छी टीम होगी। भले ही उन्हें कप्तानी मिले या ना मिले।

कोई बुरी बात नहीं अगर वे जीटी में जाएं तो…

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह कोई बुरी बात नहीं है कि हार्दिक पांड्या GT में शामिल हो जाएं। उन्होंने वहां अपने समय का सच में मजा लिया और उनके करियर का सबसे अच्छा दौर GT में आया, चाहे वह बैटिंग हो या कप्तानी। मुझे अब भी लगता है कि वह GT में जाएंगे।"

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हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2022 और 2023 में गुजरात टाइटन्स को लीड किया था। 2022 में उनकी कप्तानी में टीम चैंपियन बनी थी और 2023 में टीम फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि, 2024 में वह फिर से मुंबई इंडियंस चले गए थे, जहां उनके करियर की शुरुआत हुई थी। एमआई जाने का सीधा और साफ मतलब पैसों से जुड़ा मामला था, क्योंकि जीटी में वे कप्तान थे और उन्हें लोकल सपोर्ट भी था। कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ भी अच्छी बोंडिंग उनकी थी, लेकिन पैसों की वजह से वे जीटी को छोड़कर चले गए थे।

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क्यों जीटी है हार्दिक के लिए बेस्ट टीम

अश्विन ने आगे बताया कि हार्दिक GT में वापस क्यों जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा, "अगर MI उन्हें GT में ट्रेड करता है और बदले में उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है, तो हार्दिक को सच में वापस जाने के लिए एक अच्छी जगह मिल सकती है। GT के साथ उनकी अच्छी यादें रही हैं। वह यह भी साबित करना चाहेंगे कि इस बार MI के साथ न जीतने के बावजूद, वह GT के साथ फिर से जीत सकते हैं। यही लगन और लड़ाई एक क्रिकेटर की पहचान होती है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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