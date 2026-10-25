'उसके बस की बात नहीं', वैभव सूर्यवंशी फेल हुए तो बोले अश्विन; लगाई गंभीर-अय्यर की क्लास

वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में खेलने का मौका मिला, मगर वह नंबर-3 पर उतरे। 15 साल के इस खिलाड़ी ने 8 गेंदों पर चार रन बनाए। अश्विन ने कहा कि इस नंबर पर खेलना उसके बस की बात नहीं है।

आर अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा है ‘उसके बस की बात नहीं है’। पूर्व भारतीय स्पिनर ने ऐसा उनकी बैटिंग पोजिशन को लेकर कहा है। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक अपने छोटे से टी20 करियर में सिर्फ ओपनिंग की है। ऐसे में अचानक उन्हें नंबर-3 पर भेजने का फैसला किसी को समझ नहीं आया। श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी साफ थी कि वह अपनी वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग जोड़ी को नहीं बदलना चाहते, इस वजह से ही वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से बेंच गर्म कर रहे थे। लेकिन जब ईशान किशन के चोटिल होने पर वैभव को मौका मिला तो भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे, जबकि एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण के रहते जब यह सैमसन, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI में एक साथ थे तो सैमसन नंबर-3 पर खेले थे।

वैभव सूर्यवंशी हिट या मिस? क्राइस्टचर्च में मैच खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए अश्विन से गेम के 'हिट और मिस' के बारे में पूछा गया। जब उनसे सूर्यवंशी पर अपनी राय शेयर करने के लिए कहा गया, तो अश्विन ने कहा कि टीनएज बैटर 'मिस' था, क्योंकि उसे ऐसा रोल दिया गया था जो "उसके बस की बात नहीं है"।

“यह एक मिस है। वैभव जैसे युवा क्रिकेटर के लिए, 'मिस' कहना मुझे लगता है, बहुत जल्दी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास हिट या मिस के सिर्फ दो ऑप्शन हैं, इसलिए वह खुद को पानी से बाहर मछली जैसा पाया। वह लगातार जोर लगाता रहा, आठ गेंदों तक जोर लगाता रहा।”

वैभव सूर्यवंशी को सीनियर बैटर की थी जरूरत अश्विन ने आगे कहा कि सूर्यवंशी को एक सीनियर बैटर की जरूरत थी जो उनके पास आकर उन्हें शांत करे, जबकि वह इंडियन टीम के लिए एक अनजान रोल निभा रहे थे।

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं लगा कि वह कभी बॉल को टाइम कर रहे थे, और तब आपको एक सीनियर पार्टनर की जरूरत होती है जो उनके पास आकर कहे, 'शांत हो जाओ, बस डटे रहो, अपने शरीर के पास खेलने की कोशिश करो, बॉल को बेहतर देखो।' कभी-कभी, एक बैटर के तौर पर, आपको बस यह बताया जाना चाहिए कि बॉल को और करीब से देखो। आप अपने आस-पास होने वाले सभी एक्शन में यह मिस करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि वह पानी से बाहर मछली जैसा था। छठे ओवर में मैदान में आना उसके बस की बात नहीं है।”

सैमसन को नंबर-3 पर खेलना चाहिए अश्विन ने गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट से यह भी कहा कि अगर सूर्यवंशी, अभिषेक और सैमसन तीनों को एक ही XI में खेलना है, तो विकेटकीपर बैट्समैन को नंबर 3 पर खेलना चाहिए, जैसा उन्होंने भारत के लिए एशियन गेम्स के दौरान किया था।