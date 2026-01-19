Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़R Ashwin s prediction on ind vs nz odi series went wrong he had underestimated Kiwi team
न्यूजीलैंड एक भी मैच जीत ले तो..., अपनी भविष्यवाणी पर बुरी तरह फेल हुए अश्विन, कीवी टीम को आंका था 'कमतर'

न्यूजीलैंड एक भी मैच जीत ले तो..., अपनी भविष्यवाणी पर बुरी तरह फेल हुए अश्विन, कीवी टीम को आंका था 'कमतर'

संक्षेप:

पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन द्वारा न्यूजीलैंड के भारत दौरे को लेकर की गई भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। अश्विन ने सीरीज शुरू होने से पहले कीवी टीम को काफी 'कमतर' आंका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते, बल्कि ऐतिहासिक सीरीज जीत भी दर्ज की।

Jan 19, 2026 05:00 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन द्वारा न्यूजीलैंड के भारत दौरे को लेकर की गई भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। अश्विन ने सीरीज शुरू होने से पहले कीवी टीम को काफी 'कमतर' आंका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते, बल्कि ऐतिहासिक सीरीज जीत भी दर्ज की। सीरीज से पहले अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर अश्विन ने कहा था कि न्यूजीलैंड की वर्तमान टीम इतनी अनुभवहीन है कि यदि वे इस सीरीज में एक भी मैच जीतने में सफल रहते हैं, तो यह उनके लिए पूरी सीरीज जीतने के बराबर होगा। उन्होंने तर्क दिया था कि न्यूजीलैंड ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं भेजी है और वे इसे केवल एक "अनुभव प्राप्त करने वाले दौरे" (experience tour) के रूप में देख रहे हैं। अश्विन का मानना था कि कीवी टीम का पूरा ध्यान आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है, इसलिए वे अपने मुख्य खिलाड़ियों को आराम दे रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अश्विन की यह भविष्यवाणी तब धराशायी हो गई जब न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते बल्कि भारत को उसके घर में सीरीज में 2-1 से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। 18 जनवरी 2026 को इंदौर में खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम की। अश्विन ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत के टॉप-3 बल्लेबाजों में से कोई एक दोहरा शतक लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विराट कोहली ने 124 रनों की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने या दोहरे शतक तक पहुंचने में सफल नहीं रहे।

जिसे अश्विन 'बेंच स्ट्रेंथ' वाली टीम कह रहे थे, उसी टीम के डैरिल मिचेल (137) और ग्लेन फिलिप्स (106) ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 219 रनों की विशाल साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 296 रनों पर ही सिमट गई। अश्विन ने जिन नए चेहरों जैसे मिचेल हे का जिक्र किया था, उन्होंने भी प्रभावित किया।

ये भी पढ़ें:विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज

कीवी टीम को कम आंकना अश्विन के लिए एक गलत विश्लेषण साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने असाधारण खेल दिखाते हुए भारतीय सरजमीं पर अपना परचम लहराया और पहली बार भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रही। डैरिल मिचेल ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। साथ ही वे दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया, यही वजह रही कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े प्लेयर का बल्ला भी खामोश रहा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News IND vs NZ
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |