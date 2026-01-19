न्यूजीलैंड एक भी मैच जीत ले तो..., अपनी भविष्यवाणी पर बुरी तरह फेल हुए अश्विन, कीवी टीम को आंका था 'कमतर'
पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन द्वारा न्यूजीलैंड के भारत दौरे को लेकर की गई भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। अश्विन ने सीरीज शुरू होने से पहले कीवी टीम को काफी 'कमतर' आंका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते, बल्कि ऐतिहासिक सीरीज जीत भी दर्ज की।
पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन द्वारा न्यूजीलैंड के भारत दौरे को लेकर की गई भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। अश्विन ने सीरीज शुरू होने से पहले कीवी टीम को काफी 'कमतर' आंका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते, बल्कि ऐतिहासिक सीरीज जीत भी दर्ज की। सीरीज से पहले अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर अश्विन ने कहा था कि न्यूजीलैंड की वर्तमान टीम इतनी अनुभवहीन है कि यदि वे इस सीरीज में एक भी मैच जीतने में सफल रहते हैं, तो यह उनके लिए पूरी सीरीज जीतने के बराबर होगा। उन्होंने तर्क दिया था कि न्यूजीलैंड ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं भेजी है और वे इसे केवल एक "अनुभव प्राप्त करने वाले दौरे" (experience tour) के रूप में देख रहे हैं। अश्विन का मानना था कि कीवी टीम का पूरा ध्यान आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है, इसलिए वे अपने मुख्य खिलाड़ियों को आराम दे रहे हैं।
अश्विन की यह भविष्यवाणी तब धराशायी हो गई जब न्यूजीलैंड ने न केवल मैच जीते बल्कि भारत को उसके घर में सीरीज में 2-1 से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। 18 जनवरी 2026 को इंदौर में खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम की। अश्विन ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत के टॉप-3 बल्लेबाजों में से कोई एक दोहरा शतक लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विराट कोहली ने 124 रनों की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने या दोहरे शतक तक पहुंचने में सफल नहीं रहे।
जिसे अश्विन 'बेंच स्ट्रेंथ' वाली टीम कह रहे थे, उसी टीम के डैरिल मिचेल (137) और ग्लेन फिलिप्स (106) ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 219 रनों की विशाल साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 296 रनों पर ही सिमट गई। अश्विन ने जिन नए चेहरों जैसे मिचेल हे का जिक्र किया था, उन्होंने भी प्रभावित किया।
कीवी टीम को कम आंकना अश्विन के लिए एक गलत विश्लेषण साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने असाधारण खेल दिखाते हुए भारतीय सरजमीं पर अपना परचम लहराया और पहली बार भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रही। डैरिल मिचेल ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। साथ ही वे दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया, यही वजह रही कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े प्लेयर का बल्ला भी खामोश रहा।