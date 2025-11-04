अश्विन के बिग बैश लीग प्लान पर चोट ने लगाया पलीता, शिद्दत से हो रहा था खेलने का इंतजार

संक्षेप: रविचंद्र अश्विन का अगले महीने से शुरू होने जा रहे बिग बैश लीग में खेलने का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। वह बीबीएल 15 के सबसे बड़े आकर्षण के तौर पर देखे जा रहे थे लेकिन घुटने की चोट की वजह से वह पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। वह सिडनी थंडर की तरफ से खेलते नजर आने वाले थे।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने का इंतजार था लेकिन घुटने की चोट के कारण वह पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। अश्विन सिडनी थंडर टीम का हिस्सा थे।

अश्विन ने पिछले साल के आखिर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से और अगस्त 2025 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था जिससे कि वह दुनिया भर की टी20 लीग पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिसमें बीबीएल, द हंड्रेड और एसए20 शामिल हैं।

अश्विन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आने वाले सत्र की तैयारी के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान मेरे घुटने में चोट लग गई। मैं बीबीएल 15 में नहीं खेल पाऊंगा। यह कहना काफी मुश्किल है। मैं इस समूह का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित था।’

बीबीएल 15 की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी।

इस चोट का मतलब है कि यह दिग्गज क्रिकेटर सात से नौ नवंबर तक होने वाले हांगकांग सिक्सर्स में भी नहीं खेल पाएगा। उनकी जगह हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट की भारतीय टीम में रोबिन उथप्पा को शामिल किया गया है।

अश्विन ने कहा कि अब वह रिहैबिलिटेशन पर ध्यान देंगे।

उन्होंने सिडनी थंडर के फैंस के लिए लिखा, ‘अभी के लिए यह रिहैब, उबरना और मजबूत होकर वापस आने के लिए काम करना है। क्लब के साथ अपनी पहली बातचीत से ही मुझे सिर्फ अपनापन महसूस हुआ है। ट्रेंट (कोपलैंड, थंडर के जनरल मैनेजर), कर्मचारी, खिलाड़ी और आप में से बहुत से लोग पहले ही मेरे से संपर्क कर चुके हैं। एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद।’

इस साल की शुरुआत में अश्विन ने थंडर के बीबीएल 15 अभियान में फाइनल सहित सभी मुकाबलों के लिए उपलब्धता की पुष्टि की थी।

इस दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि अगर चोट ठीक हो जाती है, तो वह सीजन में बाद में कभी थंडर टीम के साथ रहकर टीम का हौसला बढ़ाना चाहेंगे।

उन्होंने लिखा, ‘अगर रिहैब और यात्रा का कार्यक्रम बनता है और अगर डॉक्टर खुश होते हैं तो मैं सत्र में बाद में आकर निजी तौर पर मिलना चाहूंगा। कोई वादा नहीं। यही इरादा है।’

थंडर के महाप्रबंधक कोपलैंड ने कहा कि इस खबर से उनकी टीम बहुत दुखी है।