अश्विन ने श्रीलंका टेस्ट के लिए चुनी संभावित प्लेइंग इलेवन, बताया भारत का सबसे बड़ा नुकसान
अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ी सारांश जैन को शामिल किया है।
बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज से पहले चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी, जोकि 7 अगस्त से शुरू होगा। भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने आगामी सीरीज को लेकर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। जिसमें उन्होंने तीन स्पिनरों को शामिल किया है।
अश्विन ने बताई टीम
भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा। अश्विन ने टीम का ऐलान होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मानव सुथार ने पिछले मैच में सात विकेट लिए हैं। वह खेलेगा और कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए। जिससे तीन स्पिनर खेलेंगे। मुझे लगता है कि टीम को सारांश जैन के साथ नंबर सात पर जाना चाहिए। जिससे नंबर पांच पर ऋषभ पंत, चार पर शुभमन गिल और तीन पर देवदत्त पडिकल या साई सुदर्शन होंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जिससे दो तेज गेंदबाजों की जगह बचती है।''
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बी साई सुदर्शन को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर है। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल हो जाने के कारण पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
साई सुदर्शन की फिटनेस चिंता का विषय
उन्होंने आगे कहा, ''पहले तो मुझे लगता है कि यहां पर साई सुदर्शन की फिटनेस के कारण भारत को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया ए सीरीज में दो शतक लगाए हैं और इसमें से एक उन्होंने गाले में लगाया था, जोकि काफी यूनिक कंडीशन थी। हवा थी, गेंद टर्न हो रही थी और एंगल के साथ आ रही थी। ये सब सीखने में समय लगता है। लेकिन उन्होंने वहां शतक लगाया। अगर वह फिट रहते हैं तो भारत के लिए बढ़त हो सकती है। उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। और श्रीलंका हमेशा स्पिन पर निर्भर करती है। साई सुधर्शन स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है। इसलिए वह उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह फिट हैं, और यह कोई झटका नहीं होना चाहिए।''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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