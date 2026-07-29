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अश्विन ने श्रीलंका टेस्ट के लिए चुनी संभावित प्लेइंग इलेवन, बताया भारत का सबसे बड़ा नुकसान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ी सारांश जैन को शामिल किया है।

R ashwin, ravidra jadeja
भारतीय क्रिकेटर अश्विन, रविंद्र जडेजा

बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज से पहले चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी, जोकि 7 अगस्त से शुरू होगा। भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने आगामी सीरीज को लेकर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। जिसमें उन्होंने तीन स्पिनरों को शामिल किया है।

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अश्विन ने बताई टीम

भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा। अश्विन ने टीम का ऐलान होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मानव सुथार ने पिछले मैच में सात विकेट लिए हैं। वह खेलेगा और कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए। जिससे तीन स्पिनर खेलेंगे। मुझे लगता है कि टीम को सारांश जैन के साथ नंबर सात पर जाना चाहिए। जिससे नंबर पांच पर ऋषभ पंत, चार पर शुभमन गिल और तीन पर देवदत्त पडिकल या साई सुदर्शन होंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जिससे दो तेज गेंदबाजों की जगह बचती है।''

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बी साई सुदर्शन को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर है। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल हो जाने के कारण पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

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साई सुदर्शन की फिटनेस चिंता का विषय

उन्होंने आगे कहा, ''पहले तो मुझे लगता है कि यहां पर साई सुदर्शन की फिटनेस के कारण भारत को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया ए सीरीज में दो शतक लगाए हैं और इसमें से एक उन्होंने गाले में लगाया था, जोकि काफी यूनिक कंडीशन थी। हवा थी, गेंद टर्न हो रही थी और एंगल के साथ आ रही थी। ये सब सीखने में समय लगता है। लेकिन उन्होंने वहां शतक लगाया। अगर वह फिट रहते हैं तो भारत के लिए बढ़त हो सकती है। उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। और श्रीलंका हमेशा स्पिन पर निर्भर करती है। साई सुधर्शन स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है। इसलिए वह उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह फिट हैं, और यह कोई झटका नहीं होना चाहिए।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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