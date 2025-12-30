Cricket Logo
अश्विन ने बताए वो 2 नाम जिन्होंने 2025 में लूटी महफिल, कोहली-रोहित को लेकर कही ये बात?

पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने उन दो खिलाड़ियों के नाम बनाए हैं जिन्होंने 2025 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से महफिल लूटी है। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बारे में भी बात की है।

Dec 30, 2025 07:44 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2025 भारत के लिए मिलाजुला रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया ने इस साल की शुरुआत की, वहीं भारत ने एशिया कप में भी कब्जा जमाया। टीम इंडिया टी20 में इस साल कोई सीरीज नहीं हारी, मगर टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें घर पर 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड में भारत सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था। भारत के इस बेहतरीन साल के बीच पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने उन दो खिलाड़ियों के नाम बनाए हैं जिन्होंने 2025 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से महफिल लूटी है। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बारे में भी बात की है।

रविचंद्रन अश्विन ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए उन्हें इस साल भारत का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बताया है। उन्होंने कहा कि वरुण एक बहुत बड़े MVP हैं, जिनका असर हर बार तब दिखा है जब टीम को उनकी ज़रूरत पड़ी है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, "मैं वरुण चक्रवर्ती को इस साल भारत का गेंदबाज चुनूंगा। वह एक बहुत बड़े MVP थे। जब भी टीम ने उनका इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना X-फैक्टर दिखाया। विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को उन्हें समझना मुश्किल लगा है। 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की संभावनाओं के लिए भी उनकी किस्मत बहुत अहम होगी। दूसरी बात, वह एक T20 गेंदबाज हैं।"

वरुण ने चार वनडे में 10 विकेट और 20 T20I में 36 विकेट लिए हैं, और वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं।

अश्विन ने अभिषेक शर्मा की भी खूब तारीफ की और लेफ्ट-हैंडर ओपनर को भारत की अगली पीढ़ी का एक्स-फैक्टर बताया। अश्विन ने कहा, "यह सिर्फ अभिषेक शर्मा का आना नहीं है, यह शायद भारत की अगली पीढ़ी के एक्स-फैक्टर खिलाड़ी का आना है। अगर मुझे किसी एक खिलाड़ी का नाम लेना हो जिसने 2025 में भारत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वह वही होगा क्योंकि उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है।"

अभिषेक ने T20I में 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है, 21 मैचों में 42.95 की औसत और 193.46 के शानदार स्ट्राइक रेट से 859 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं।

2025 में एक समय जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के करियर पर तलवार लटक रही थी, मगर साल का अंत होते-होते दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। रोहित-कोहली टेस्ट और टी20 से रिटायर हो चुके हैं, दोनों का सपना अब वर्ल्ड कप 2027 खेलना है।

अश्विन ने कहा, "रोहित और विराट दोनों में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने की आग है और वे इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह जरूरी है कि हम उनके हर मैच का आनंद लें। कई मायनों में, उन्होंने इन सालों को फिर से परिभाषित किया है। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से यह साल आसान नहीं रहा क्योंकि दोनों ने संन्यास ले लिया था और उनके मौकों के बारे में बहुत बातें हो रही थीं, लेकिन वे वापस आए और वनडे सीरीज में बहुत अच्छा खेले। विराट जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं और यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है।"

