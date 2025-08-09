CSK छोड़ने को लेकर अश्विन का रिएक्शन वायरल, संजू सैमसन की नहीं रुकी हंसी; VIDEO

रिपोर्ट के अनुसार सैमसन कथित तौर पर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट से नाखुश हैं और उन्होंने ट्रेड या रिलीज की मांग की है। इस बीच, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स अलग हो सकते हैं।

पूर्व भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल ट्रेड अफवाहों को एक मजेदार मोड़ देते हुए अटकलों को मनोरंजन का जरिया बना दिया है। कुट्टी स्टोरीज विद ऐश के आगामी एपिसोड के टीजर में, 38 साल अश्विन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं - जिनका भविष्य इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सैमसन कथित तौर पर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट से नाखुश हैं और उन्होंने ट्रेड या रिलीज की मांग की है। इस बीच, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स अलग हो सकते हैं।

इस बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए, अश्विन ने मज़ाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा।

अश्विन ने सैमसन को हंसाते हुए कहा, "मेरे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले, मैंने सोचा कि मैं सीधे आकर ट्रेडिंग कर लूं। मैं केरल में रहकर खुश हूं। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता। इसलिए, मैंने सोचा कि मैं आपसे संपर्क करूंगा और पूछूंगा। अगर मैं केरल में रुक सकता हूं और आप चेन्नई वापस आ सकते हैं।"

यह हल्की-फुल्की बातचीत तेजी से वायरल हो गई है, और प्रशंसक अश्विन की तनावपूर्ण अटकलों को कॉमेडी में बदलने की क्षमता का आनंद ले रहे हैं। आप भी देखें वीडियो-