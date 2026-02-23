होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
IPL वाली सोच वर्ल्ड कप में नहीं चलेगी, आर अश्विन ने टीम इंडिया की रणनीति पर उठाए सवाल

Feb 23, 2026 07:41 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अक्षर पटेल भारत की टी20 टीम के उपकप्तान हैं, लेकिन वह सुपर 8 के मैच में बाहर बैठे। टीम इंडिया इस मैच को हारी। इस हार के बाद आर अश्विन ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 

T20 World Cup 2026 के सुपर 8 के पहले मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से धूल चटाई। इस मैच के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया। यहां तक कि अपने उपकप्तान को भी बाहर ही बिठाए रखा, जो कि अक्षर पटेल हैं। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर इस बात से नाराज हैं कि आपने एक मैच विनर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को बाहर बिठाकर रखा, क्योंकि आप मैचअप्स को देख रहे थे।

आर अश्विन ने मैच के बाद कहा, "इस वाले वर्ल्ड कप कैंपेन में। मैं मानता हूं आईपीएल वगैराह में ये मैचअप के लिए कुछ फायदा है। आपको टीम को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि 14 गेम खेलने हैं, लेकिन ऐसा आईसीसी कैंपेन में जितना आप टीम को स्टेबल रख सकते हो उतना बेहतर है। मैं, 100 फीसदी सहमत हूं। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर को इस्तेमाल करना है, उसको खिलाना है वो सब। मैं मानता हूं, लेकिन अक्षर पटेल आपके टी20 क्रिकेट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं।"

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर आगे कहा, "आपको नहीं भूलना चाहिए कि अक्षर पटेल ने पिछले वर्ल्ड कप में क्या किया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज जैसा ही सिचुएशन था ना वहां भी, आज जिस सिचुएशन में इंडिया था चेज में सेम सिचुएशन में अक्षर पटेल आए थे। आपके लिए मैच विनिंग पारी खेली थी।" अक्षर पटेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रनों की पारी खेली थी। इसी पारी की बदौलत भारत एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचा था। उस मैच में 34 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद अक्षर पटेल आए थे। यहां वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया, जो खुद फ्लॉप हो गए।

Vikash Gaur

