आर अश्विन ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन को लेकर किया प्रिडिक्शन, बताया कौन होगा सबसे महंगा प्लेयर?
पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन को लेकर भविष्यवाणी की है कि जो दो खिलाड़ी सबसे महंगे वह दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनमें एक का नाम मिचेल ओवेन है और दूसरे का नाम कैमरोन ग्रीन हैं।
IPL 2025 के सीजन में कई बड़े टीमें पॉइंट्स टेबल में नीचे रहीं। मेगा ऑक्शन के बाद ये पहला सीजन था। ऐसे में अब मिनी ऑक्शन और भी दिलचस्प होगा। नवंबर-दिसंबर में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन आयोजित हो सकता है। इससे पहले आर अश्विन ने बताया है कि इस आने वाले मिनी ऑक्शन में कौन सबसे महंगा खिलाड़ी हो सकता है। अश्विन खुद ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। इस समय वह ट्रेड विंडो की गपशप का केंद्र बने हुए हैं। अश्विन आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उनको रिलीज किए जाने की संभावना है।
अश्विन ने भविष्यवाणी की है कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों की मांग भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा होगी। अश्विन ने अपने हिंदी यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर बात करते हुए कहा, "यह एक मिनी ऑक्शन होगा, जहां आपको भारतीय खिलाड़ी मिलना मुश्किल होगा। हो सकता है कि सिर्फ नए खिलाड़ी ही आएं। सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी ही होंगे।" अश्विन को लेकर बात चल रही है कि ट्रेड विंडो के जरिए सीएसके उनको संजू सैमसन के साथ ट्रेड कर सकती है। हालांकि, इस पर खुलकर अभी दोनों ने बात नहीं की है।
पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आगे कहा, "किसी बड़े भारतीय खिलाड़ी को रिलीज करना एक बहुत ही जोखिम भरा फॉर्मूला है। नीलामी में बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आएंगे।" अश्विन ने विशेष रूप से दो आस्ट्रेलियाई सितारों की ओर इशारा किया, जो मिनी-ऑक्शन में बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। अश्विन ने बताया, "आपके पास मिचेल ओवेन हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए तीन मैचों में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी थे। फिर आपके पास कैमरोन ग्रीन जैसा खिलाड़ी भी है, जो नीलामी में आ रहा है। वे अच्छी कीमत पर बिकेंगे, क्योंकि वे विदेशी ऑलराउंडर हैं।" कैमरोन ग्रीन इस समय दमदार लय में भी हैं।