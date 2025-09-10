अश्विन ने कर दिया IND vs UAE प्लेइंग XI का ऐलान, सैमसन समेत ये 4 खिलाड़ी बाहर

अश्विन ने 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड से संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और शिवम दुबे को यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 के दूसरे मैच से बाहर रखा है। उनका कहना है कि सैमसन की जगह मिडिल ऑर्डर में नहीं बनती।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज करेगी। भारत का पहला मैच यूएई से है और यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारतीय प्लेइंग XI को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सभी एक्सपर्ट मैच से पहले अपनी-अपनी संभावित प्लेइंग XI का चयन कर रहे हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भी अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। अश्विन का मानना है कि प्लेइंग XI में 10 खिलाड़ियों का नाम तय है, लड़ाई है तो एक स्पॉट की।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "बाकी 10 खिलाड़ी पक्के हैं, बस यही एक जगह है जिस पर बहस हो सकती है। क्या संजू सैमसन को मध्यक्रम में जगह मिलेगी? मेरी राय में कोई संभावना नहीं है। आप नेट्स देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर देखकर किसी देश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शुभमन गिल जरूर खेलेंगे, जबकि संजू सैमसन सिर्फ अभ्यास करेंगे। क्योंकि उन्होंने नेट्स में बल्लेबाजी भी नहीं की। यह दुखद है कि वह एशिया कप में शुरुआत नहीं करेंगे।"

अश्विन ने आगे कहा, "मेरे पास ऐसा कहने के अपने कारण हैं। वह यह भी जानते हैं कि उनकी बल्लेबाज़ी को लेकर कुछ बातें हुई हैं। बातें हो सकती हैं, लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। लोग इस ओपनिंग जोड़ी से डर जाते हैं। शुभमन गिल जानते हैं कि उन्हें रन बनाने की जरूरत है, और वह रन बनाना चाहेंगे। वह एक रन मशीन हैं। वह कम स्ट्राइक रेट से भी बड़े रन बना सकते हैं।"

अश्विन ने सैमसन के अलावा शिवम दुबे, हर्षित राणा और अक्षर पटेल को प्लेइंग XI से बाहर रखा है।