हार्दिक पांड्या ने छोड़ी मुंबई इंडियंस तो कौन सी टीम होगी उनके लिए बेस्ट? आर अश्विन ने बताया नाम
हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस को छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी होगी? इसके बारे में आर अश्विन ने बात की और कहा है कि एक फ्रेंचाइजी है, जहां उन्हें कप्तानी भी मिल सकती है।
भारत के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2027 से पहले ट्रेड विंडो में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय हैं। आखिरी बार वे आईपीएल में ही खेले थे और चोट की वजह से अगले आईपीएल में ही नजर आ सकते हैं। बावजूद इसके उनके नाम की चर्चा है। हार्दिक के मुंबई इंडियंस को छोड़ने की खबर है। ऐसे में उनका नाम हर दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बताया है कि उनके लिए बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी होगी? साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहां उन्हें कप्तानी भी आसानी से मिल जाएगी।
शायद ही कोई फ्रेंचाइजी होगी, जो हार्दिक पांड्या को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी, लेकिन फिर भी जिन टीमों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उनमें चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल है। इसके अलावा उनकी पूर्व टीम गुजरात टाइटन्स भी रेस में नजर आ रही है। हालांकि, अभी तक ये सिर्फ तक कयासों और चर्चाओं का दौर है। कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अश्विन ने बताया है कि हार्दिक के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स बेस्ट टीम होगा, जहां वे कप्तान भी बने सकते हैं। आईपीएल की ट्रेड विंडो अगले महीने खत्म होने वाली है। इसके एक महीने बाद ऑक्शन होगा।
हार्दिक के लिए कौन सी टीम है बेस्ट?
अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन ने बताया, "KKR में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हार्दिक वहां कैप्टन भी बन सकते हैं। वे उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन जब तक अभिषेक नायर हैं, मुझे नहीं लगता कि वरुण KKR से जाएंगे। हर्षित राणा और रिंकू सिंह दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ, यह यशस्वी जायसवाल और सैम करन, या बृजेश शर्मा या तुषार देशपांडे हो सकते हैं। यह जायसवाल के साथ यशराज पुंजा या बिश्नोई भी हो सकते हैं।"
ये टीमें भी दिखा सकती हैं दिलचस्पी
अश्विन ने यह भी दावा किया है कि गुजरात भी हार्दिक की ट्रेड में दिलचस्पी दिखा सकती है और राशिद खान को एमआई को सौंपकर हार्दिक को ले सकती है। इसके अलावा पंजाब किंग्स के भी ट्रेड में कूदने की उम्मीद उन्हें है। उन्होंने कहा, "MI को एक इंडियन कीपर की सख्त जरूरत है। वे अपनी बॉलिंग को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जो पिछले कुछ सालों में खराब रही है। उमरजई के साथ PBKS में MI की दिलचस्पी हो सकती है। कोई भी GT के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वे हार्दिक के बदले राशिद खान देकर शामिल हो सकते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट