आर अश्विन ने चुने भारत के टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाज, महान सुनील गावस्कर लिस्ट में शामिल नहीं
R Ashwin's Top 3 Indian Test Batters: आर अश्विन की भारत के टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में सुनील गावस्कर शामिल नहीं हैं। दिग्गज स्पिनर अश्विन ने उन खिलाड़ियों को चुना, जिनके साथ वह खेल चुके।
आर अश्विन ने भारत के अपने 3 पसंदीदा टेस्ट बल्लेबाजों के नाम बताए हैं। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर अश्विन ने इस लिस्ट में महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को शामिल नहीं किया। गावस्कर ने अपने करियर में 125 टेस्ट मैच खेले और 10122 रन बनाए, जिसमें 34 शतक जड़े। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी थे। गावस्कर 1971 से 1987 तक भारत की ओर से खेले। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर्स की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर हैं। अश्विन की भारत के टॉप 3 टेस्ट बल्लेबाजों की फेहरिस्त में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली हैं। वह इन तीनों दिग्गजों के साथ खेल चुके। अश्विन 2010 से 2014 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट चटकाए।
अश्विन ने गावस्कर को किस नंबर पर रखा?
अश्विन से क्रिकइन्फो पर उनके पसंदीदा भारतीय टेस्ट बल्लेबाजों के बारे में पूछा गया। उन्होंने भले ही गावस्कर को टॉप 3 में शामिल नहीं किया लेकिन टॉप 5 में जगह दी। अश्विन ने सचिन को पहले नंबर पर रखा। फिर द्रविड़ और कोहली का नाम लिया। उन्होंने चौथे नंबर पर गावस्कर और पांचवें पर वीवीएस लक्ष्मण को चुना। अश्विन ने पांच नाम लेने के बाद कहा, ''मैं एक प्लेयर को तो भूल गया। वीरेंद्र सहवाग। वह कमाल के खिलाड़ी रहे।'' पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 103 टेस्ट में 49.43 के औसत और 82.18 के स्ट्राइक रेट से 8503 रन जोड़े।
सचिन से लेकर कोहली ने इतने टेस्ट रन बनाए
बता दें कि सचिन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 200 टेस्ट में 15921 रन जुटाए, जिसमें 53.78 का औसत रहा। उन्होंने 51 शतक लगाए, जो टेस्ट में सर्वाधिक हैं। सचिन 200 टेस्ट खेलने वाले इकलौते प्लेयर हैं। द्रविड़ भारत के लिए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने 163 टेस्ट में 13265 रन जुटाए। उनका औसत 42.53 का रहा। द्रविड़ ने 36 शतक लगाए। वहीं, कोहली ने 123 टेस्ट में 9230 रन बटोरे, जिसमें 46.85 का औसत रहा। उन्होंने 30 शतक ठोके। वह सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। कोहली ने पिछले साल मई में टेस्ट को अलविदा कहा। वह टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके। 37 वर्षीय कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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