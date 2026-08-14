Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अश्विन ने चुनी IND vs SL पहले टेस्ट की प्लेइंग XI; सरफराज खान समेत ये 4 खिलाड़ी बाहर

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

IND vs SL टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है। इससे पहले पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट की प्लेइंग XI चुनी है। सरफराज समेत 4 खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर रखा है।

Team India
टीम इंडिया

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज शनिवार, 15 अगस्त से होने जा रहा है। पहला टेस्ट गॉल के मैदान पर खेला जाएगा जो स्पिनर्स के लिए काफी मददगार रहता है, हालांकि पहले दो दिन बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका मिलता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने IND vs SL पहले टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग XI का चयन किया है। उन्होंने सरफराज खान समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर रखा है। नंबर-6 की पोजिशन के लिए उन्होंने बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को तरजीह दी है। आइए एक नजर रविचंद्रन अश्विन की प्लेइंग XI पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:स्मिथ पहुंचे चौथे नंबर पर, पोंटिंग नंबर-1; ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन

टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं

अश्विन ने भारतीय बैटिंग लाइन अप से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। उप-कप्तान केएल राहुल के साथ पारी का आगाज यशस्वी जायसवाल करेंगे। साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में नंबर-3 का भार देवदत्त पडिक्कल संभालेंगे। पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म अप टेस्ट में शतक ठोक अपनी पोजिशन पक्की की। वहीं चार नंबर पर कप्तान शुभमन गिल नजर आएंगे और अपने पांचवें और फेवरेट पोजिशन पर ऋषभ पंत खेलेंगे।

ध्रुव जुरेल या सरफराज खान

सवाल यह था कि नंबर-6 पर भारत किसे खिलाएगा। सरफराज खान जो साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल हुए हैं, वह स्पिन काफी अच्छी खेलते हैं। वह एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में इस पोजिशन पर खेल सकते हैं। हालांकि अश्विन ने उनसे पहले से टीम में मौजूद ध्रुव जुरेल को इस पोजिशन के लिए चुना है।

ये भी पढ़ें:सरफराज सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं!! अश्विन का गंभीर-गिल को मैसेज

अश्विन ने साथ ही टीम मैनेजमेंट को भी कहा है कि आपको सरफराज खान से साफ-साफ बातचीत कर लेनी चाहिए कि वह किस कंडीशन में टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में वह अन्य चीजों पर मेहनत कर अपना टाइम वेस्ट ना करें।

प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग अटैक में नहीं

अश्विन ने भारतीय बॉलिंग अटैक में तीन स्पिनर रवींद्र जडेजा, जो बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं, कुलदीप यादव और मानव सुथार को चुना है। तीनों ही बाएं हाथ के स्पिनर हैं और भारतीय बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल भी संकेत दे चुके हैं कि टीम इंडिया इन तीन स्पिनर्स के साथ ही गॉल टेस्ट में उतरेगी। इसके अलावा दो तेज गेंदबाजों के रूप में अश्विन ने मोहम्मद सिराज के साथ गुरनूर बरार को चुना है, जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।

अश्विन ने प्रसिद्ध कृष्णा, सरफराज खान, आकिब नबी और सारांश जैन को बाहर रखा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
India Vs Sri Lanka R Ashwin Shubman Gill अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।