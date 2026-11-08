आर अश्विन ने चुने फैब-5 बल्लेबाज, लिस्ट में शामिल एक प्लेयर को छोड़कर सभी हैं कप्तान
R Ashwin's Fab Five of current batters: आर अश्विन ने करंट बैटर्स में से फैब-5 चुने हैं। उनकी लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के प्लेयर शामिल हैं।
भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने करंट बैटर्स में से अपने पसंदीदा फैब-5 चुने हैं। उनकी लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के प्लेयर शामिल हैं। अश्विन की लिस्ट में शामिल एक प्लेयर को छोड़कर सभी कप्तान हैं। अश्विन के फैब-5 बल्लेबाजों में शुभमन गिल, हैरी ब्रूक, ट्रैविस हेड, शे होप और तेम्बा बावुमा हैं। गिल भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं। ब्रूक इंग्लैंड की टी20 और वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हेड के पास किसी भी फॉर्मेट में टीम की कप्तानी नहीं है। होप वेस्टइंडीज की वनडे और T20I टीम के कप्तान हैं। बावुमा के पास साउथ अफ्रीका की टेस्ट और वनडे टीम की बागडोर है।
आर अश्विन बोले- यह अलग च्वाइस है
अश्विन ने सोनी स्पोर्ट्स पर करंट बैटर्स में से अपने फैब-5 चुने। उन्होंने कहा, ''मैं यह मानकर चल रहा हूं कि इस लिस्ट में विराट कोहली और जो रूट को शामिल नहीं करना है।'' इतना कहने के बाद अश्विन ने सबसे पहले गिल का नाम लिया। उन्होंने फिर ब्रूक और हेड का जिक्र किया। होप को चौथे नंबर पर रखते हुए कहा, ''वह शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।'' उन्होंने आखिर में बावुमा का जिक्र करते हुए कहा, ''यह अलग च्वाइस है। वह टेस्ट में शानदार कर रहे हैं। वह अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने हाल ही में वनडे में शतक जमाया। मैं, उनकी अगुवाई में वनडे वर्ल्ड कप 2027 अभियान देखने को लेकर उत्सुक हूं।''
गिल वनडे तो ब्रूक टेस्ट में नंबर-1 बल्लेबाज
गौरतलब है कि गिल फिलहाल आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 हैं। उनके खाते में 841 रेटिंग अंक हैं। गिल ने 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 43 टेस्ट, 72 वनडे और 36 T20I खेले हैं। ब्रूक आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं। उनके 861 अंक हैं। ब्रूक ने अब तक 41 टेस्ट, 48 वनडे और 71 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। हेड 799 अंकों के साथ टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर हैं। बावुमा (793 अंक) चौथे स्थान पर हैं। उनकी कप्तानी वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने हाल ही में घर पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीती। शे होप वनडे रैंकिंग में सातवें पायदान पर हैं। उनके 710 अंक हैं। होप ने भारत दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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