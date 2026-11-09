आर अश्विन ने चुने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 5 भारतीय पेसर, शमी का नाम जुबां पर आया मगर लिस्ट में नहीं
आर अश्विन ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपने पसंदीदा पांच भारतीय गेंदबाज चुने हैं। उन्होंने गुरनूर बराड़ को लिस्ट में शामिल नहीं किया, जो फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय वनडे टीम का हिस्सा हैं।
2027 में वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा। 50 ओवर फॉर्मेट के आगामी टूर्नामेंट को लेकर अभी से काफी चर्चा हो रही हैं। सभी टीमों ने बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने भारत के वनडे वर्ल्ड कप स्क्वॉड के लिए अपने पसंदीदा 5 पेसर के नाम बताए हैं। उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को चुना। अश्विन की जुबां पर मोहम्मद शमी का नाम आया मगर उन्होंने धाकड़ पेसर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। शमी मार्च 2025 से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने 108 वनडे मैचों में 206 विकेट चटकाए हैं।
'उम्मीद करता हूं कि अगले…'
दरअसल, अश्विन से सोनी स्पोर्ट्स पर 'अजब सवाल गजब जवाब' कार्यक्रम में पूछा गया कि आप 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए किन पांच भारतीय पेसर को चुनेंगे? पूर्व स्पिनर ने सबसे पहले जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। उन्होंने कहा, ''अगर प्रसिद्ध कृष्णा फिट हैं तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा। मोहम्मद सिराज। उम्मीद करता हूं कि अगले 8 महीने के दौरान वह अच्छी लय में रहेंगे। चौथे पेसर के रूप में हार्दिक पांड्या होंगे। मैं मोहम्मद शमी का नाम लेने के लिए बेकरार हूं लेकिन निश्चित नहीं हूं। ऐसे में मेरे पांचवें पेसर अर्शदीप सिंह होंगे।''
पांच पेसर ने कितने वनडे खेले?
बुमराह ने अब तक 91 वनडे मैचों में 151 विकेट लिए हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज में आराम दिया गया है। प्रसिद्ध ने 30 वनडे में 53 शिकार किए हैं। उन्हें अनफिट होने के कारण न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा था। सिराज ने 51 मुकाबलों में 82 विकेट झटके हैं। उन्हें न्यूजीलैंड में शुरुआती दो वनडे मैचों में प्लेइंग इलेवन में चांस नहीं मिला। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक ने 94 वनडे में 91 शिकार किए हैं। वह चोटिल होने के कारण काफी समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं। अर्शदीप ने अभी तक 20 वनडे मैचों में 34 विकेट चटकाए हैं। वह न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
शमी ने इस फॉर्मेट से लिया संन्यास
36 वर्षीय शमी ने हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वह सीमित ओवरों के प्रारूप खेलते रहेंगे। अपने 13 साल के टेस्ट करियर में शमी ने 64 मैचों में 229 विकेट लिए और भारत के लिए वह पारंपरिक फॉर्मेट में छठे सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। शमी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डंस पर छह नवंबर 2013 को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए जिनमें छह बार पारी के पांच या अधिक विकेट शामिल हैं ।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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