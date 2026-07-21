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जहां आग लगती है, धुआं वहीं से उठता है… रोहित शर्मा को लेकर अश्विन ने क्यों दिया ऐसा बयान?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा ने अपने स्टाइल में पहले बल्ले से और फिर अपने बयान से आलोचकों को जवाब दिया। हालांकि, अश्विन को अभी भी लगता है कि कुछ तो बात हुई है। उनका मानना है कि जहां आग लगती है, धुआं वहीं से उठता है।

जहां आग लगती है, धुआं वहीं से उठता है… रोहित शर्मा को लेकर अश्विन ने क्यों दिया ऐसा बयान?

लॉर्ड्स वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने मैच के बाद बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में बाहरी शोर के बारे में बात की थी। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच कहा जा रहा था, लेकिन हिटमैन ने अपने स्टाइल में पहले बल्ले से और फिर अपने बयान से आलोचकों को जवाब दिया। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन को अभी भी लगता है कि कुछ तो बात हुई है, जो सामने आई है। उनका मानना है कि जहां आग लगती है, धुआं वहीं से उठता है।

रोहित शर्मा लॉर्ड्स में भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। हालांकि, भारतीय टीम मैच हार गई। मैच के बाद रोहित शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया है कि अफवाहें तब तक खत्म नहीं होंगी, जब तक वे खेलेंगे। हालांकि, उनका पूरा फोकस खेलने पर है और रन बनाने पर, ना कि उन चीजों से लड़ने पर। वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना देख रहे खिलाड़ी ने कहा, "जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से शोर है। जब तक मैं यहां रहूंगा, यह हमेशा रहेगा, इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।"

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बिना आग के धुआं नहीं उठता- अश्विन

भारत के पूर्व स्टार रविचंद्रन अश्विन से इस 'बाहरी शोर' के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आप इसे बाहरी शोर कह सकते हैं, लेकिन मुझसे यह मत कहिए कि यह बाहरी शोर है। यह बिल्कुल भी बाहरी शोर नहीं है। तमिल में एक कहावत है: बिना आग के धुआं नहीं उठता। आग थी और उन्होंने रन बनाए।" रोहित शर्मा के ऊपर दबाव था, क्योंकि पहले दो मैचों में उन्होंने रन नहीं बनाए थे। उसी बीच उनके आखिरी ओडीआई वाली बात भी मीडिया में आई थी।

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16 जुलाई को जब भारतीय टीम दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रही थी तो उस समय ही इंडियन एक्सप्रेस में यह दावा किया गया था कि लॉर्ड्स में 19 जुलाई को होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित का आखिरी ओडीआई हो सकता है। हालांकि, अगले दिन शाम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने उन खबरों का खंडन किया था और कहा था कि ऐसी कोई चर्चा बोर्ड या टीम में नहीं हुई है। यही बात तीसरे वनडे मैच के बाद शुभमन गिल ने भी कही थी कि उन्होंने कुछ नहीं बताया है और न ही टीम में कोई ऐसी बात हुई है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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