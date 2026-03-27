तो वह रिटायर हो जाते; धोनी को बतौर इंपैक्ट प्लेयर खिलाने पर भड़के अश्विन

एमएस धोनी का क्या यह आखिरी आईपीएल सीजन होगा? धोनी किस पोजिशन पर बैटिंग करेंगे? क्या इस सीजन धोनी विकेटकीपिंग के दस्ताने संजू सैमसन को सौंप देंगे? क्या धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? आईपीएल 2026 से पहले माही को लेकर कई सवाल है।

एमएस धोनी का क्या यह आखिरी आईपीएल सीजन होगा? धोनी किस पोजिशन पर बैटिंग करेंगे? क्या इस सीजन धोनी विकेटकीपिंग के दस्ताने संजू सैमसन को सौंप देंगे? क्या धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? आईपीएल 2026 से पहले माही को लेकर कई सवाल है। धोनी अब 44 साल के हो गए हैं, इस साल 7 जुलाई को वह 45 के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है। वहीं सीएसके बदलाव के दौर से गुजर रही है। संजू सैमसन के टीम में आने से माही अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप सकते हैं। बाकी सभी सवालों के जवाब का तो फैंस अंदाजा लगा सकते हैं, मगर यह कहना मुश्किल है कि धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे या नहीं। हालांकि पूर्व स्पिनर आर अश्विन इसके पक्ष में नहीं हैं।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे 'इम्पैक्ट लिस्ट' में ही रहना चाहिए। अगर वह टीम में है, तो उसे खेलना ही होगा। अगर वह नहीं खेलना चाहते, तो उन्हें पूरे सीजन नहीं खेलना चाहिए, बस बात खत्म। मैं उसके 'इम्पैक्ट प्लेयर' होने से सहमत नहीं हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप CSK की प्लेइंग XI बना रहे हैं, और धोनी टीम में हैं, तो बहस वहीं खत्म हो जाती है। उन्हें टीम के XI में होना ही चाहिए। अगर वह खेलना नहीं चाहते, तो वह रिटायर हो जाते। उन्हें 100% यकीन है कि वह खेल सकते हैं। वह पिछले तीन महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं खेलना चाहता हूं, आप जो चाहें सोचें। अगर वह खेलना चाहते हैं, तो उनसे जाकर यह कहना मुमकिन नहीं है कि आप नहीं खेल सकते। वह आपके नंबर छह के बैटर नहीं हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन वह दोहरी भूमिका निभा सकते हैं। वह ऋतुराज के लिए मैदान पर एक 'कम्पास' (मार्गदर्शक) बन सकते हैं।