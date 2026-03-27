तो वह रिटायर हो जाते; धोनी को बतौर इंपैक्ट प्लेयर खिलाने पर भड़के अश्विन
एमएस धोनी का क्या यह आखिरी आईपीएल सीजन होगा? धोनी किस पोजिशन पर बैटिंग करेंगे? क्या इस सीजन धोनी विकेटकीपिंग के दस्ताने संजू सैमसन को सौंप देंगे? क्या धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? आईपीएल 2026 से पहले माही को लेकर कई सवाल है।
एमएस धोनी का क्या यह आखिरी आईपीएल सीजन होगा? धोनी किस पोजिशन पर बैटिंग करेंगे? क्या इस सीजन धोनी विकेटकीपिंग के दस्ताने संजू सैमसन को सौंप देंगे? क्या धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? आईपीएल 2026 से पहले माही को लेकर कई सवाल है। धोनी अब 44 साल के हो गए हैं, इस साल 7 जुलाई को वह 45 के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है। वहीं सीएसके बदलाव के दौर से गुजर रही है। संजू सैमसन के टीम में आने से माही अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप सकते हैं। बाकी सभी सवालों के जवाब का तो फैंस अंदाजा लगा सकते हैं, मगर यह कहना मुश्किल है कि धोनी इस सीजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे या नहीं। हालांकि पूर्व स्पिनर आर अश्विन इसके पक्ष में नहीं हैं।
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे 'इम्पैक्ट लिस्ट' में ही रहना चाहिए। अगर वह टीम में है, तो उसे खेलना ही होगा। अगर वह नहीं खेलना चाहते, तो उन्हें पूरे सीजन नहीं खेलना चाहिए, बस बात खत्म। मैं उसके 'इम्पैक्ट प्लेयर' होने से सहमत नहीं हूं।"
उन्होंने आगे कहा, "अगर आप CSK की प्लेइंग XI बना रहे हैं, और धोनी टीम में हैं, तो बहस वहीं खत्म हो जाती है। उन्हें टीम के XI में होना ही चाहिए। अगर वह खेलना नहीं चाहते, तो वह रिटायर हो जाते। उन्हें 100% यकीन है कि वह खेल सकते हैं। वह पिछले तीन महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं खेलना चाहता हूं, आप जो चाहें सोचें। अगर वह खेलना चाहते हैं, तो उनसे जाकर यह कहना मुमकिन नहीं है कि आप नहीं खेल सकते। वह आपके नंबर छह के बैटर नहीं हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन वह दोहरी भूमिका निभा सकते हैं। वह ऋतुराज के लिए मैदान पर एक 'कम्पास' (मार्गदर्शक) बन सकते हैं।
मुझे लगता है कि मैदान पर इस नई बॉलिंग लाइन-अप को सपोर्ट करने में धोनी की अहम भूमिका होगी। मैं पिछले साल भी वहां था। MS चाहते हैं कि वे आखिरी तीन ओवर खेलें। लेकिन कई बार टॉप ऑर्डर ने ज्यादा रन नहीं बनाए और उन्हें ऊपर आना पड़ा। इस बार, ऐसा होने से बचने के लिए उन्होंने टॉप ऑर्डर में और ताकत जोड़ी है। शायद इस बार, 14 मैचों में से, उन्हें सिर्फ़ 3-4 मैचों में ही ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, या फिर वे सिर्फ आखिर में ही आएंगे। उनकी सबसे बड़ी भूमिका कीपिंग, फील्ड सेट करने और ऋतुराज को सहारा देने में होगी।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें