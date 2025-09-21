R Ashwin lashed out at PCB Andy Pycroft not a school teacher to force Suryakumar Yadav Pakistan should say sorry to him पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, पाइक्रॉफ्ट कोई स्कूल टीचर नहीं हैं जो सूर्यकुमार यादव को…; अश्विन भड़के, Cricket Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, पाइक्रॉफ्ट कोई स्कूल टीचर नहीं हैं जो सूर्यकुमार यादव को…; अश्विन भड़के

पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, पाइक्रॉफ्ट कोई स्कूल टीचर नहीं हैं जो सूर्यकुमार यादव को…; अश्विन भड़के

अश्विन का कहना है कि पाइक्रॉफ्ट कोई स्कूल टीचन नहीं जो सूर्यकुमार यादव से कहें कि आओ हाथ मिलाओ। अश्विन ने यह तक कह दिया कि अगर वह पाइक्रॉफ्ट की जगह होते तो पाकिस्तान उनसे माफी मांगता।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 09:16 AM
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हैंडशेक ना किए जाने पर पाकिस्तान ने खूब विवाद मचाया था। उन्होंने इसके लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया और उनसे माफी की भी मांग की थी। अश्विन ने पाकिस्तान को इस हरकत पर जमकर लताड़ा है। उनका कहना है कि पाइक्रॉफ्ट कोई स्कूल टीचन नहीं जो सूर्यकुमार यादव से कहें कि आओ हाथ मिलाओ। अश्विन ने यह तक कह दिया कि अगर वह पाइक्रॉफ्ट की जगह होते तो पाकिस्तान उनसे माफी मांगता।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वाकई सबको इतना घटिया तमाशा देखने से बचा लिया। भारत ने मैच रेफरी को पहले ही बता दिया था - यह हमारा फैसला है, और हम इसका पालन करेंगे। बस। इतने सारे ड्रामे के बाद, आप मैच हार गए। तो फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? आप इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमने हाथ नहीं मिलाया। जरा जाकर पता करो कि आप असल में क्या सुधार कर सकते हैं।"

अश्विन को पाइक्रॉफ्ट को निशाना बनाना अजीब लगा। उन्होंने कहा, "अगर भारत के साथ हाथ न मिलाना आपकी समस्या थी, तो आप यूएई के मैच में उस समस्या का हल क्यों ढूंढ रहे थे? आपको एंडी पाइक्रॉफ्ट को बलि का बकरा क्यों बनाना पड़ा? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।"

पाइक्रॉफ्ट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस बात का मजाक उड़ाते हुए अश्विन ने कहा, "वह कोई स्कूल टीचर नहीं है। वह कोई प्रिंसिपल नहीं है। वह सूर्या को बुलाकर यह नहीं कह सकते कि 'आओ हाथ मिलाओ'। यह उसका काम नहीं है। आखिर पाइक्रॉफ्ट की क्या गलती है?

चाहे वह कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई सरकारी फर्म हो, या कोई क्रिकेट टीम हो -जब कोई संगठनात्मक निर्देश होता है, तो आप उसका पालन करते हैं। हमारे खिलाड़ी स्पष्ट थे: वे यहां भारत का प्रतिनिधित्व करने आए थे, और उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया। क्रिकेटरों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया- उन्होंने कहा, 'हम हाथ नहीं मिलाना चाहते।' यही हमारी बात है। बात यहीं खत्म होनी चाहिए।”

अश्विन ने पाकिस्तान द्वारा पाइक्रॉफ्ट से माफी मांगने की मांग पर खास अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "आपने भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और जब मामला शांत हुआ, तो आप कह रहे हैं कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी? अगर मैं एंडी पाइक्रॉफ्ट होता, तो आप मुझसे माफी मांगते। मैं माफी भी किस बात के लिए मांगता? 'मुझे अफसोस है कि सूर्यकुमार यादव ने आपसे हाथ नहीं मिलाया'? सच में? आप इसी माफी की उम्मीद करते हैं?"

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan R Ashwin
