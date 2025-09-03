R Ashwin in talks with Cricket Australia for groundbreaking BBL stint will become 1st Indian player to do so आर अश्विन की है उस T20 लीग पर नजर, जिसमें अभी तक नहीं खेला कोई भी इंडियन प्लेयर, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़R Ashwin in talks with Cricket Australia for groundbreaking BBL stint will become 1st Indian player to do so

आर अश्विन की है उस T20 लीग पर नजर, जिसमें अभी तक नहीं खेला कोई भी इंडियन प्लेयर

आर अश्विन आईपीएल से रिटायरमेंट लेने के बाद उस लीग में खेलने का पूरा प्लान बना रहे हैं, जिसमें आज तक कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं खेला है। हालांकि, भारतीय मूल के खिलाड़ी उस लीग में जरूर खेले हैं, जो BBL है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 02:07 PM
आर अश्विन की है उस T20 लीग पर नजर, जिसमें अभी तक नहीं खेला कोई भी इंडियन प्लेयर

भारतीय क्रिकेट से अब पूरी तरह रिटायरमेंट ले चुके अनुभवी ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर बल्लेबाजों को घुमाने के लिए बेकरार हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद आईपीएल से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ऐसे में उनके पास प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखने के लिए कुछ ही विकल्प हैं। वे या तो तमिलनाडु के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में खेल सकते हैं। आर अश्विन इस बात को कबूल भी कर चुके हैं कि वे दुनिया भर की विभिन्न टी20 लीगों में खेलने के उत्सुक हैं। इस बीच खबर है कि वे उस लीग में खेलने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आज तक कोई इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेला।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) से अपने क्रिकेट करियर के नए अध्याय को शुरू कर सकते हैं। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उसकी किसी फ्रेंचाइजी के साथ आर अश्विन की बीबीएल खेलने की डील पक्की होती है, तो अश्विन बीबीएल में खेलने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल होगा। कोई भी भारतीय क्रिकेटर इस लीग में नहीं खेला। हालांकि, भारतीय मूल के क्रिकेटर इस लीग में जरूर खेले हैं। उनमुक्त चंद भारतीय जरूर थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेली थी।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद अश्विन से संपर्क साधा है। उन्होंने अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के तुरंत बाद उनसे बात की। ग्रीनबर्ग ने क्रिकबज को बताया कि अश्विन जैसे बड़े कद के खिलाड़ी को बीबीएल में लाना कई मायनों में शानदार होगा। वह एक चैंपियन क्रिकेटर हैं, जो लीग में और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट समर में बहुत कुछ ला सकते हैं। इस बातचीत के बाद यह साफ हो गया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस डील को लेकर काफी उत्साहित है और इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना चाहती है।

हालांकि, बीबीएल में अश्विन को लाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक खास व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि अधिकांश टीमों ने अपने खिलाड़ियों पर अपना पर्स खर्च कर दिया है। ऐसे में अश्विन को देने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। सूत्रों की मानें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर की तरह अश्विन को प्रति मैच के हिसाब से भुगतान कर सकती है। दो सीजन पहले वॉर्नर को हर मैच के लिए लगभग 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 46 लाख रुपये मिलते थे। ऐसे में अश्विन के लिए भी इसी तरह का कोई खास कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ब्रांड या एंडोर्समेंट डील भी इस समझौते का हिस्सा हो सकती हैं।

अगर अश्विन और बीबीएल के बीच डील होती है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनको भारत की टीम में या आईपीएल में मौका नहीं मिलता तो वे बीबीएल का रुख कर सकते हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने से पहले किसी को भी विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा बिग बैश लीग पर एक दाग लगा कि पिछले कई सालों से वहां बड़े विदेशी सितारे नहीं आ रहे। ऐसे में अश्विन उस कलंक को धुल सकते हैं, जो विश्व कप विजेता हैं और कई आईपीएल ट्रॉफी भी उन्होंने जीती हैं।

R Ashwin BBL
