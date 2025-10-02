क्या है ILT20 Auction में आर अश्विन के अनसोल्ड जाने की असली कहानी? हुआ चौंकाने वाला दावा

आर अश्विन के लिए इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) की नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी टीम ने बोली नहीं लगाई। हालांकि, यह अधूरा सच भी कहा जा सकता है, क्योंकि अश्विन ने ऑक्शन से ठीक पहले अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया था।

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) की नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी टीम ने बोली नहीं लगाई। हालांकि, यह अधूरा सच भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक दिग्गज ने दावा किया है कि शायद अश्विन ने ऑक्शन से ठीक पहले अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया था। आर अश्विन आईएलटी20 के ऑक्शन में 1 लाख 20 हजार डॉलर के बेस प्राइस में उपलब्ध थे। वे एकमात्र खिलाड़ी थे, जिनकी छह अंकों में बेस प्राइस थी।

अश्विन को अभी भी वाइल्ड कार्ड के तौर पर किसी टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन ऑक्शन कवर करने वाले न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर साइमन डूल ने एक लाइव ऑक्शन ब्रॉडकास्टिंग के दौरान इस तरह का कमेंट किया है। फैंस को लग रहा है कि अश्विन के लिए किसी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन साइमन डूल का दावा कुछ और ही इशारा करता है।

साइमन डूल ने ऑन एयर कहा, "हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नीलामी से नाम वापस ले लिया है, जो एक बड़ा आश्चर्य है। मेरा मतलब है, आपको माहौल का जायजा लेना चाहिए था। आपको समझना होगा कि वहां क्या चल रहा है और कितना पैसा बचा है, जबकि तीन या चार टीमों के पास 4 लाख डॉलर से ज्यादा की राशि बची है। मुझे नहीं लगता कि वे यहां पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे - यह तो खर्च करने के लिए ही है। अगर उन्होंने खुद ही नाम वापस ले लिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने माहौल का जायजा नहीं लिया। मुझे लगता है कि टीमें उन्हें खरीद लेतीं।"