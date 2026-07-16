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वर्ल्ड कप फॉर्मेट बदला तो अश्विन ने ICC को दिया अतरंगी सुझाव, बोले- द्विपक्षीय सीरीज में तीसरी टीम...

By Md.Akram
नई दिल्ली, भाषा
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वर्ल्ड कप फॉर्मेट में बदलाव के बाद आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को एक अतरंगी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएट देशों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

वर्ल्ड कप फॉर्मेट बदला तो अश्विन ने ICC को दिया अतरंगी सुझाव, बोले- द्विपक्षीय सीरीज में तीसरी टीम...

भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को कहा कि वनडे और टी20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में अधिक टीमों को शामिल करने के लिए किए गए संरचनात्मक बदलाव समझ में आते हैं, लेकिन खेल को सही मायने में वैश्विक बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को हर द्विपक्षीय सीरीज में एसोसिएट देशों की टीमों को भी शामिल करना होगा। आईसीसी ने बुधवार को वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के प्रारूप में बदलाव की घोषणा की। इसके अनुसार 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप तीन चरणों में खेला जाएगा जबकि 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ चरण में अब 10 टीम को शामिल किया जाएगा।

'क्वालीफाइंग टूर्नामेंट ही नहीं, बल्कि…'

अश्विन ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आईसीसी के 2027 के वनडे वर्ल्ड कप और 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए कार्यक्रम के प्रारूप में किए गए बदलाव प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उचित हैं। लेकिन अगर अंतिम लक्ष्य खेल को बढ़ावा देना है, तो उभरते हुए देशों को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा।'' उन्होंने कहा, ''नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों को केवल क्वालीफाइंग टूर्नामेंट ही नहीं, बल्कि अधिक सार्थक मैचों की जरूरत है। (उदाहरण के लिए: प्रत्येक द्विपक्षीय सीरीज में तीसरी टीम के रूप में शामिल करना)।''

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वनडे वर्ल्ड कप में1 4 टीमें ही भाग लेंगी

आईसीसी ने फॉर्मेट में बदलाव के फैसले सालाना बैठक में लिए। इन बदलावों का उद्देश्य दोनों टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा को और अधिक रोमांचक बनाना है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले 2027 वनडे विश्व कप में पूर्व योजना के अनुसार 14 टीमें ही भाग लेंगी जो पिछले चरण की 10 टीम से अधिक हैं। हालांकि टूर्नामेंट को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संचालन संस्था ने 'ग्रुप दौर' से पहले सुपर सीरीज और सेमीफाइनल से पहले सुपर-7 चरण को शामिल किया है।

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टी20 वर्ल्ड कप में चार के बजाए पांच ग्रुप

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप चरण के बाद अब सुपर-8 की जगह सुपर-10 चरण होगा। टूर्नामेंट में चार-चार टीम के पांच ग्रुप बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीम सुपर-10 में पहुंचेंगी। पिछले चरण में सुपर-8 के प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचती थीं। नए प्रारूप में अब प्रत्येक ग्रुप की केवल शीर्ष टीम ही सीधे अंतिम चार में पहुंचेगी। ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम विपरीत ग्रुप की तीसरे स्थान वाली टीम के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगी जिससे प्रतियोगिता में एक नया रोमांच जुड़ जाएगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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