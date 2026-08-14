आर अश्विन कर रहे थे यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड, तभी उनके घर आ गई पुलिस; जानिए क्या है मामला
आर अश्विन अपने घर पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच से जुड़े मुद्दों को लेकर यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर पुलिस आ गई। आखिर पुलिस क्यों आई? इसके पीछे की वजह जान लीजिए।
टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बीच में ही अपने यूट्यूब चैनल की रिकॉर्ड रोकनी पड़ गई, क्योंकि उनके घर पर पुलिस आ गई थी। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके बारे में भी अश्विन ने बताया है। दरअसल, आर अश्विन इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच को लेकर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके फोन पर कई बार उनके घर के सिक्योरिटी वाले फोन करते हैं। यहां तक कि उनकी वाइफ का फोन भी आता है, लेकिन वे कुछ समय नजरअंदाज करते हैं और रिकॉर्ड जारी रखते हैं, लेकिन लगातार फोन आने पर उन्होंने फोन पिक किया और पूछा तो पता चला की घर पर पुलिस आई है।
दरअसल, आर अश्विन के घर पर पुलिस के आने की वजह यह थी कि उन्होंने अपना पासपोर्ट एक वीजा के लिए दिया था। इसी के वैरीफिकेशन के लिए पुलिस आई थी और पासपोर्ट देकर गई थी। हालांकि, बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग की और इसका जिक्र विमल कुमार ने किया कि पुलिस क्यों आपके घर पर आई? मजे-मजे में उन्होंने यह भी पूछ लिया कि आपने क्या ऐसा कर दिया कि पुलिस आपको पकड़ने के लिए घर तक आ गई? इस पर अश्विन ने अपने यूट्यूब वीडियो में ही जवाब दिया।
'घर की सिक्योरिटी ने मुझे कई बार फोन किया'
अश्विन ने कहा, "मेरे घर की सिक्योरिटी ने मुझे तीन-चार बार कॉल किया। वह इतने कॉल नहीं करते। मेरी पत्नी ने भी मुझे कॉल किया। फिर मैंने कॉल काटकर पूछा कि क्या हुआ? उसने मुझसे कहा, 'पुलिस दरवाजे पर है।' असल में, मैंने वीजा के लिए अपना पासपोर्ट दिया था, तो वह पासपोर्ट वापस लेकर आए।" इस पर विमल कुमार ने फिर सवाल दागा कि आपतो स्टार हैं, ये पुलिस वैरीफिकेशन वगेराह तो हम लोगों के लिए होती है। आपका तो नाम देखकर ही वे सब काम कर देते होंगे।
नॉर्मल जिंदगी पसंद है अश्विन को
इसका जवाब भी अश्विन ने शालीनता से दिया और कहा कि वह नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इस वजह से सारी चीजों को करते हैं। अश्विन ने कहा, "मैं एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे नॉर्मल रहना पसंद है।" यह बात क्रिकेट के बाद पब्लिक में उनकी मौजूदगी के लिए उनके सोचे-समझे नज़रिए को दिखाती है, जहां वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल गेम पर बात करने और सपोर्टर्स से जुड़ने के लिए एक सीधे और इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म के तौर पर करते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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