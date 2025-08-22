अश्विन ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताई अचानक संन्यास लेने की असली वजह; बोले- बेंच पर बैठ-बैठ कर…

अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पर पहले राहुल द्रविड़ से मजाक में कहा कि मुझे लगता है कि यह बस समय की बात थी, और मैं अपनी जिंदगी में कहां खड़ा था, है ना? मुझे लगता है कि मैं काफी बूढ़ा हो गया था, यह तो मानना ​​ही पड़ेगा।

भारत का पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद निराशाजनक रहा। टीम को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार की गाज कई खिलाड़ियों पर गिरी। आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। रोहित और विराट का रिटायरमेंट तो काफी देर से आया, मगर अश्विन ने तो बीच टूर पर संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया था। अब आखिरकार अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पर चुप्पी तोड़ी है और फैंस को अचानक संन्यास लेने के पीछे की असली वजह बताई है। अश्विन ने कहा कि वह विदेशी टूर पर बेंच पर बैठ-बैठ कर थक गए थे जिस वजह से उन्होंने संन्यास ले लिया।

अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पर पहले राहुल द्रविड़ से मजाक में अपने यूट्यूब चैनल पर कहा "मुझे लगता है कि यह बस समय की बात थी, और मैं अपनी जिंदगी में कहां खड़ा था, है ना? मुझे लगता है कि मैं काफी बूढ़ा हो गया था, यह तो मानना ​​ही पड़ेगा।"

इसके बाद उन्होंने असली वजहों पर बात की।

इस अनुभवी खिलाड़ी ने खुलासा किया कि लगातार टूर के कार्यक्रम और विदेशी टूर पर बेंच पर बैठने की निराशा ने धीरे-धीरे उन्हें थका दिया।

अश्विन ने बताया, "लेकिन टूर पर जाना और ज्यादा समय तक बाहर बैठना, आखिरकार मुझ पर हावी हो गया।"

उन्होंने कहा कि निर्णायक कारक परिवार था।

वह आगे बोले, "मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं टीम में योगदान नहीं देना चाहता, बल्कि आप सोच रहे हैं कि क्या मैं घर पर रहकर बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करूंगा। वे भी बड़े हो रहे हैं, और मैं असल में क्या कर रहा हूं?"

अश्विन ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए बहुत पहले ही डेड लाइन सेड कर ली थी।

उन्होंने कहा, "मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि मैं 34-35 साल की उम्र में संन्यास ले लूंगा।"