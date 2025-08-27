R Ashwin could take part in The Hundred next season report After IPL retirement IPL छोड़ते ही इंग्लैंड की इस लीग में खेल सकते हैं अश्विन, इंग्लिश मीडिया में हलचल, Cricket Hindi News - Hindustan
IPL छोड़ते ही इंग्लैंड की इस लीग में खेल सकते हैं अश्विन, इंग्लिश मीडिया में हलचल

रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वह अगले सीजन द हंड्रेड में खेल सकते हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:55 PM
अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों के भीतर इस टूर्नामेंट के साथ उनके 16 साल लंबे जुड़ाव का अंत हो गया।

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर को अलविदा कह दिया है। इस अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने एक्स पर अपने फैसले की घोषणा की और दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने का संकेत दिया। अश्विन के संन्यास के कुछ घंटे बाद इंग्लिश मीडिया में कई रिपोर्ट सामने आई है कि वह अगले सत्र से द हंड्रेड में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हो सकते हैं।

टेलीग्राफ स्पोर्ट के मुताबिक अश्विन इंग्लैंड में द हंड्रेड से जुड़ सकते हैं। 2026 में होने वाले सीजन में वह शामिल हो सकते हैं। अगर फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा जताती है तो अब अश्विन के पास ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, साउथ अफ्रीका में एसए20, इंग्लैंड में द हंड्रेड या वेस्टइंडीज में सीपीएल में खेलने का विकल्प होगा।

डेली टेलीग्राफ ने दावा किया कि अश्विन अगले सीजन के हंड्रेड टूर्नामेंट में खेलने के लिए उत्सुक होंगे। रिपोर्ट में कहा गया, “अश्विन आने वाले वर्षों में दुनिया भर की कई लीगों में खेलने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने हंड्रेड को एक ऐसी प्रतियोगिता के रूप में देखा है, जिसमें वह खेलने के लिए उत्सुक होंगे।”

बीसीसीआई भारतीय अंतरराष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को अन्य टी20 लीगों में खेलने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अश्विन अब दुनिया भर में किसी भी लीग में हिस्सा ले सकते हैं। उनके ही राज्य के साथी दिनेश कार्तिक की तरह उनके पास भी अब पूरी आजादी होगी कि वह विश्व भर के अलग-अलग लीगों में शामिल हों। कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने के बाद पिछले सीजन एसए20 में हिस्सा लिया था। कार्तिक अब कोचिंग की भूमिका निभाते हैं, और जब मौका मिलता है तो अन्य लीगों में खेलते हैं।

