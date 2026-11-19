अश्विन का बड़ा दावा- टेस्ट के बाद वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं मोहम्मद सिराज, जडेजा पर भी बोले
पूर्व क्रिकेटर अश्विन ने मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को पहले टेस्ट से बाहर करने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा है। उनका दावा है कि सिराज आगामी वर्ल्ड कप 2027 से भी बाहर किया जा सकते हैं।
भारतीय टीम ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। पूर्व क्रिकेटर अश्विन ने कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा है कि खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने का चलन बनता जा रहा है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर और सिराज के स्थान पर कम अनुभवी अंशुल कंबोज को मौका दिया गया।
अश्विन ने कहा- ये ट्रेलर है
अश्विन ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि सीरीज से पहले सिराज को लेकर काफी चर्चा हुई थी लेकिन जडेजा को बाहर करने का फैसला समझ से परे है। उन्होंने दावा किया है कि ये एक माहौल बनाया गया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और सिराज को 2027 वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं मिलेगी। अश्विन ने कहा, ''सिराज को ड्रॉप करने के लिए एक सप्ताह पहले ऐसा माहौल क्यों बनाया गया? एक सप्ताह भी नहीं, ये एक महीने पहले शुरू हो गया था, पहले उन्होंने वनडे नहीं खेला, वर्ल्ड कप आ रहा है और आपको सिराज की जरूरत नहीं है? मुझे बताओ क्या समय खत्म हो गया है। आपको उसकी जरूरत कैसे नहीं है? 2023 वर्ल्ड कप में वह काफी मजबूत थे। हैरान मत होना ये सिर्फ ट्रेलर है, वो भी होगा। ये ट्रेलर है।''
सिराज को बाहर करने पर भड़के
अश्विन ने कहा, ''मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का नाम पहले लिखो, उसके बाद अन्य दो तेज गेंदबाज के। लड़ाई कहां है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी भारतीय टीम के चयन को लेकर हुई। तो इस गेम में मिडिल ओवरों में ऐसे किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है जब पुरानी गेंद से कुछ नहीं हो रहा होता है। आपको मोहम्मद सिराज जैसे एटीट्यूड वाले गेंदबाज की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 5 विकेट ले लेगा लेकिन आपको ऐसे गेंदबाज की जरूरत होती है जो हमेशा दौड़ सकता है। सिराज भी रन लुटाते हैं लेकिन वो मैच में बना रहता है और उन्होंने ये पिछले सालों में दिखाया है।''
भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश से बाहर रखने के टीम प्रबंधन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टीम का चयन सिर्फ पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पांचों दिन की जरूरतों के हिसाब से किया गया। भारत ने जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले चार तेज गेंदबाजों के आक्रमण में सिराज की जगह अंशुल कंबोज को शामिल किया। इस आक्रमण में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप भी शामिल हैं।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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